Veertig minuten in de file voor een gratis tompouce

AALTEN - Liefhebbers van een tompouce konden dinsdag hun slag slaan in het centrum van Aalten. Een lange rij auto's vormde zich in het centrum, om vier gratis lekkernijen van de bakkerij te bemachtigen.

Sommige wachtenden hadden er veertig minuten filerijden voor over om een doos in ontvangst te kunnen nemen.



Drie ondernemers in de driehoek aan de Landstraat en de Dijkstraat sloegen de handen ineen om de actie op Bevrijdingsdag mogelijk te maken.

Reacties

09-05-2020 15:07:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.960

OTindex: 77.328

Ach, als je zoveel vrije tijd hebt dat je niet meer weet wat je ermee moet, dan is dit nog een aardig uitje.

En de beloning zal zoet zijn. (en calorierijk)

09-05-2020 16:49:46 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 8.115

OTindex: 1.340

File? Is dit een drive thru bakker dan? Ik kan me hier weinig bij voorstellen.

09-05-2020 17:19:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.960

OTindex: 77.328

@Emmo : oooooowww, wat lekker! En wat levensgevaarlijk voor een diabeetje als ik!

09-05-2020 18:03:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.310

OTindex: 24.327

@Mamsie : 'k Heb het nooit geprobeerd, Maar nu ik zie hoe makkelijk het is... Ingrediënten heb ik standaard in huis.

09-05-2020 18:38:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.417

OTindex: 34.373

@Mamsie :

als je toch zelf aan het knoeien gaat, dan kun je misschien iets maken dat erop lijkt met ingredienten die je wel mag als je toch zelf aan het knoeien gaat, dan kun je misschien iets maken dat erop lijkt met ingredienten die je wel mag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: