Ierland zit met spookschip in maag, berging kost mogelijk miljoenen

Drie maanden geleden gingen beelden van het schip MV Alta de hele wereld over. Tijdens storm Dennis liep het spookschip op de kust van Ierland. Nu de eigenaar nog altijd niet gevonden is, staat Ierland voor een keuze: gaan we het voor vele miljoenen bergen of laten we het aan de elementen over?Het 77 meter lange schip MV Alta zwierf al anderhalf jaar over de Atlantische Oceaan, voordat het in februari op de rotsen liep. De bemanning werd bij Bermuda in oktober 2018 van boord gehaald en sindsdien dobberde het schip doelloos over de zeeën.Door storm Dennis liep het schip eerder dit jaar op de kust bij Ballycotton, in het zuiden van Ierland.Nog altijd ligt de MV Alta er op de rotsen en nog altijd is niet duidelijk wie de eigenaar van het spookschip is. "We proberen nog altijd te achterhalen wie de eigenaar is en dat proces kan een jaar duren", vertelde een woordvoerder van de Ierse autoriteiten gisteren.Als de eigenaar niet gevonden kan worden, staat Ierland voor een keuze: het schip laten bergen of aan de elementen overlaten.Bergingsdeskundigen zeggen dat het schip niets meer waard is. "Te oud. En ook de schrootwaarde is minimaal", legt bergingsexpert Mark Hoddinott uit aan de Britse krant The Guardian. "Het kost waarschijnlijk vijf tot tien miljoen euro om het schip te laten bergen. Mogelijk zelfs meer."Het is volgens Hoddinott dan ook maar zeer de vraag of de overheid dat wil betalen voor 'een doorn in het oog'.Want de hele wereld keek verbaasd toe toen het schip op de klippen liep, maar inwoners van het Ierse plaatsje zijn het roestende gevaarte liever kwijt dan rijk. Vooral omdat er – voor de coronavirusuitbraak – regelmatig nieuwsgierige toeristen en waaghalzen op de MV Alta afkwamen.Het schip werd in 1976 te water gelaten in Tanzania, maar kreeg in 2017 een andere eigenaar. Het was in 2018 onderweg van Griekenland naar Haïti toen er problemen ontstonden en de bemanning door de Amerikaanse kustwacht gered moest worden.