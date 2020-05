Bizar ongeluk: Britse boer gedood door op hol geslagen waterbuffel

Een bizar ongeluk op een boerderij in Wales: een 57-jarige man kwam om na een aanval door een waterbuffel. Een 19-jarige jongen raakte ernstig gewond en moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht.



Vermoedelijk gaat het om een boer en zijn zoon. Ook een vrouw van 22 raakte bij de aanval gewond aan haar been. Het noodlottige ongeluk gebeurde dinsdagmiddag in het dorpje Gwehelog in Wales.



Volgens buurtbewoners sloeg de waterbuffel op hol en nam hij de mensen op de hoorns. De boer kwam ter plekke te overlijden. De waterbuffel is 'vernietigd', meldt de lokale politie.



Buren van de omgekomen boer zeggen geschokt te zijn door het ongeval. Volgens The Guardian zijn er meerdere boeren in het gebied die waterbuffels houden, om kaas of zeep van hun melk te maken.



Ondanks hun flinke hoorns zijn waterbuffels normaal gesproken tamme dieren, die met name in Aziƫ veel gebruikt worden als lastdier. In Europa worden de dieren vooral gehouden voor hun melk. Die is romiger dan koemelk en kan gebruikt worden om kaas van te maken, zoals buffelmozzarella.

Reacties

09-05-2020 10:11:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.955

OTindex: 77.315

Dus die beesten lopen daar gewoon met die enorme steekwapens op hun kop zonder enige bescherming?

Dat is toch vragen om ongelukken, lijkt me. Dat ze normaal gesproken tam en zachtaardig zijn zegt niks, ieder dier kan de kolder in zijn kop krijgen.



Hij doet niks hoor! ja ammehoela!



Laatste edit 09-05-2020 10:12

09-05-2020 10:40:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.305

OTindex: 24.321

@Mamsie : Een doodgewone friese stamboek kan je ook aardig toetakelen als hij of zij de kolder in de kop krijgt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: