Drie Russische artsen uit raam gevallen na kritiek op corona-aanpak

Drie Russische artsen die zich de afgelopen tijd kritisch hadden uitgelaten over de aanpak van de coronacrisis, zijn de afgelopen tijd onder mysterieuze omstandigheden uit het raam gevallen. Dat melden Russische media. Twee van hen zijn overleden, de derde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Aleksandr Shulepov, een ambulance-arts in de regio Voronezh, ten zuiden van Moskou, viel afgelopen weekend uit het raam van een ziekenhuis waar hij werd behandeld voor het coronavirus.



De ambulance-arts had samen met een collega in een videoboodschap geklaagd over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens lokale media zei Shulepov dat hij moest blijven werken nadat hij al positief was getest op corona.



De collega van Shulepov kreeg daarop de politie over de vloer. Die zou hem gewaarschuwd hebben geen valse geruchten over corona te verspreiden. Wat er vervolgens is gebeurd en of Shulepov uit het raam is gesprongen of gevallen, is onduidelijk. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Russische Irina herdenkt overleden zorgmedewerkers met stil protest

Terwijl in Europa de piek aan het dalen is, is het einde in Rusland wat betreft corona nog lang niet in zicht. Het dodenaantal stijgt snel en een opvallend groot deel daarvan werkt in de zorg. Hoeveel precies houden de autoriteiten het liefst geheim.



Shulepov is niet de enige arts bij wie het mis ging. Eind april raakte Elena Nepomnyashchaya, hoofdarts van een ziekenhuis voor veteranen in de Siberische regio Krasnoyarsk, ernstig gewond na een val uit het raam. Ze overleed enkele dagen later.



Volgens Russische media had zij vlak daarvoor bezwaar gemaakt tegen een plan om coronapatiƫnten te behandelen in haar ziekenhuis. Ook zou ze geklaagd hebben over het gebrek aan beschermende middelen.



Op 24 april overleed Natalya Lebedeva, een arts uit een ziekenhuis bij een trainingscentrum voor kosmonauten, eveneens na een val uit het raam. Zij was vlak daarvoor opgenomen met coronaverschijnselen.



Volgens de autoriteiten ging dit om een 'tragisch incident'. Russische tabloids suggereren dat de arts zelfmoord heeft gepleegd omdat ze onder grote druk stond.



"De staatsmedia berichten nogal droog over deze drie gevallen", zegt RTL Nieuws-correspondent Eva Hartog. "Alle drie de gevallen worden beschreven als een tragisch incident. Door het gebrek aan transparantie is het heel moeilijk om te achterhalen wat er in deze gevallen precies is gebeurd."



"Er is geen twijfel dat zorgmedewerkers hier onder enorme druk staan. Ten eerste omdat ziekenhuizen overspoeld worden met gevallen en ze totaal onvoorbereid zijn. Maar daar komt nog bovenop dat het taboe is om het daar over te hebben. Er is een enorme doofpotcultuur, ook onder leidinggevenden van ziekenhuizen zelf. Er is ontzettend veel druk om te doen alsof de situatie onder controle is"



Dat de psychologische druk bij zorgmedewerkers zeer groot is, merkt Hartog tijdens haar werk. Zo had ze een afspraak met een kritische ambulance-arts. Nadat die de politie over de vloer had gehad, zei de arts het interview af.



Tijdens een ander interview vertelde een hooggeplaatste arts - die in zijn eigen ziekenhuis in quarantaine zat - dat hij het testsysteem te traag vond en dat autoriteiten hadden gefaald. "Na het gesprek vroeg hij mij om voorzichtig te zijn met die informatie. 'Dat zou van invloed kunnen zijn op mijn lot', zei hij. Concreter wilde hij dat niet maken."



Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus in Rusland is de afgelopen 24 uur met 10.102 gestegen, vergeleken met 10.581 de dag ervoor. Dit brengt het landelijke totaal van Rusland op 155.370 besmettingen, zei het crisiscentrum van het land dinsdagmorgen.



Het rapporteerde ook 95 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus, waardoor het totale dodental in Rusland op 1451 komt.

Reacties

08-05-2020 14:22:29 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.037

OTindex: 14.577

S Quote: Op 24 april overleed Natalya Lebedeva, een arts uit een ziekenhuis bij een trainingscentrum voor kosmonauten, eveneens na een val uit het raam. Zij was vlak daarvoor opgenomen met coronaverschijnselen.

Volgens de autoriteiten ging dit om een 'tragisch incident'. Russische tabloids suggereren dat de arts zelfmoord heeft gepleegd omdat ze onder grote druk stond.



Volgens mij als Paus en als misdaad-deskundige was het geen zelfmoord. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat iemand die zelf arts is, zelfmoord pleegt door uit het raam te springen. Voor een arts zijn er immers allerlei middelen beschikbaar die veel minder pijnlijk zijn. Bovendien kun je een val uit het raam overleven, waarna je vaak een leven als invalide moet lijden. Een arts weet wel aan een pilletje of een spuitje te komen waardoor de dood snel en pijnloos intreedt. Wat ik ook mis is de afscheidsbrief, die bij zelfmoord in de meeste gevallen wordt achtergelaten.

08-05-2020 14:35:41 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.635

OTindex: 839

@De Paus : Zouden ze dus bij die val uit het raam misschien een beetje geholpen zijn?

08-05-2020 14:37:43 CeeDee

Lid

WMRindex: 28

OTindex: 0

Levensgevaarlijk, het hang- en sluitwerk op ramen in Russische gebouwen.

08-05-2020 14:39:13 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.635

OTindex: 839

@CeeDee : Ja! Zeker als er iemand is die het raam wel voor je open wil houden...

08-05-2020 17:49:37 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.037

OTindex: 14.577

S Een paar jaar geleden werd het dode lichaam van oud-minister Els Bort-Eilers aangetroffen in de garage van haar woning in Bilthoven. De politie dacht aanvankelijk aan zelfmoord. Pas veel te laat werden er sporen onderzocht. Hoe achterlijk kan je als politie zijn, dacht ik toen nog. Een vrouw die kort te voren nog was toegejuicht op het congres van haar partij D66, een vrouw die zelf arts was en dus makkelijk aan medicijnen kon komen om pijnloos te sterven, gaat zichzelf, zonder een afscheidsbrief te schrijven, van het leven beroven door zichzelf met een mes dood te steken in haar garage. Dat is toch wel een bijzonder onwaarschijnlijk scenario. Uiteindelijk is de dader toch opgepakt, maar niet nadat deze gestoorde man ook zijn eigen zuster van het leven had beroofd.

08-05-2020 17:53:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.293

OTindex: 24.314





Laatste edit 08-05-2020 17:54 @De Paus : Een zelfmoord is voor de plaatselijke koddebeiers een stuk simpeler op te lossen. Bovendien komen er ook geen genânte statistiek bij om de deur kijken, als oplossingspercentages en aantallen misdrijven en dergelijke.

08-05-2020 18:00:52 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.950

OTindex: 587

@De Paus :



Uiteindelijk bleek dat beide mannen zelfmoord hadden gepleegd.. Dus die ene was vrijwillig onder de zaagmachine gaan liggen



En zo zijn er wel meer gevallen bekend waarbij er in eerste aanleg aan moord wordt gedacht, want wie doodt zichzelf op zulke bizarre wijze? Maar het komt voor.



Ondanks sporen die het tegendeel aanduiden kan een moord soms een zelfmoord zijn, v.v..



In het geval van Els Borst was echter in één oogopslag duidelijk dat het een moord betrof, ze was met 41 messteken om het leven gebracht.



Deze informatie heeft men in het belang van het onderzoek pas 1.5 jaar later vrijgegeven, maar heus, men wist onmiddellijk dat het om moord ging. Je kunt wat dat betreft onze Nederlandse koddebeiers best wel iets meer krediet geven Ze zijn heus niet achterlijk..



. Laatste edit 08-05-2020 18:07 @Emmo : Toch dien je soms voorzichtig te zijn en niet meteen conclusies te trekken. Tijdens mijn opleiding bij Justitie kwam een geval ter sprake over een man die letterlijk in tweeën gezaagd was met een lintzaagmachine. Een andere man werd dood gevonden met minstens 10 messteken in borst en buik.Uiteindelijk bleek dat beide mannen zelfmoord hadden gepleegd.. Dus die ene was vrijwillig onder de zaagmachine gaan liggenEn zo zijn er wel meer gevallen bekend waarbij er in eerste aanleg aan moord wordt gedacht, want wie doodt zichzelf op zulke bizarre wijze? Maar het komt voor.Ondanks sporen die het tegendeel aanduiden kan een moord soms een zelfmoord zijn, v.v..In het geval van Els Borst was echter in één oogopslag duidelijk dat het een moord betrof, ze was met 41 messteken om het leven gebracht.Deze informatie heeft men in het belang van het onderzoek pas 1.5 jaar later vrijgegeven, maar heus, men wist onmiddellijk dat het om moord ging. Je kunt wat dat betreft onze Nederlandse koddebeiers best wel iets meer krediet gevenZe zijn heus niet achterlijk..

