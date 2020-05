Directrice zorgbureau Almelo vergokt miljoen euro subsidie in casino, financiert borstvergroting, moet 6,5 ton terugbetalen.

“De directrice van het ‘casino-zorgbureau’ Victorie in Almelo moet ruim 6,7 ton aan subsidie terugbetalen aan de gemeente Almelo. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald, zo blijkt uit een vanmiddag gepubliceerd vonnis. De directrice van dit zorgbureau kwam uitgebreid in de publiciteit toen bleek dat er voor ruim een miljoen euro aan zorggeld in het casino was vergokt.



Uit onderzoek door de Sociale Recherche Twente bleek niet alleen dat de directrice honderden bezoekjes aan het casino had gebracht, maar ook dat ze haar cliënten (vooral probleemjongeren) had gefêteerd met peperdure cadeaus. Waaronder Louis Vuitton-tasjes, dure trainingspakken en zelfs een borstvergroting.



Nadat alle subsidiekranen waren dichtgedraaid, heeft de noodopvang voor probleemjongeren aan de Ootmarsumsestraat intussen de deuren moeten sluiten.”

Reacties

Nu maar hopen dat ze die terugbetaling rondborstig doet.

Als directrice had ze de taak op geregeld de kas op te maken.

