Goed nieuws: wandelen is beter dan een intensieve work-out

​​​​​​​Je hoeft je echt niet iedere dag in het zweet te werken om gezond te blijven. Een stukje wandelen brengt al een hoop gezondheidsvoordelen met zich mee – en doe je dit op de juiste manier, dan is dit zelfs nog beter dan een intensieve work-out! Dus hup, wandelschoenen aan en gáán!



Wandelen. Wat zijn daar de voordelen van? En hoe werkt het precies? Een dagelijkse wandeling is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid, legt neuropsycholoog Erik Scherder uit. "Bij matig intensieve beweging zul je meer productiviteit en creativiteit ervaren. Je hart gaat beter werken en pompt je bloed via de carotis (de halsslagader) naar je hersenen. Dit zorgt dat je hersenen beter doorbloed raken en dat wil je."



In je hersenen bevindt zich 'grijze stof', ook wel de grijze gebieden in je hersenen. Daarnaast bevatten je hersenen ook witte stof: dit zijn de verbindingen. Deze zijn belangrijk voor met name signaaloverdracht tussen de grijze gebieden en die verbindingen hebben veel bloed nodig. "Ga je veel bewegen, werkt je hart beter en dit zorgt ervoor dat die verbindingen beter functioneren", legt Scherder uit.



Niet alleen je hersenen, maar je hele lichaam is gebaat bij een betere bloedsomloop. Een goede bloedsomloop zorgt namelijk voor een sterker afweersysteem. Je lichaam bevat verschillende cellen. Een van die cellen zijn de 'NK-cellen': Natural Killers. Deze killen alles wat je lichaam binnendringt aan virussen. "Hoe meer je beweegt, hoe actiever deze NK-cellen worden en hoe beter je afweersysteem functioneert."



Scherder benadrukt hierbij dat het gaat om matig intensief bewegen, wil je de NK-cellen op de juiste manier aan het werk zetten. "Wanneer de manier van bewegen té intensief wordt, neemt de curve van de weerstand juist af." Opeens lange afstanden gaan hardlopen of heftige krachttraining doen die je voorheen nooit deed, raadt de neuropsycholoog dan ook ten zeerste af.



Volgens Scherder bestaat voldoende bewegen uit twee aspecten: enerzijds moet het oneindig lange zitten onderbroken worden, anderzijds is het belangrijk dat we de beweegnorm halen. Deze norm is dagelijks een halfuur bewegen om een actieve leefstijl te krijgen.



In de huidige periode is het misschien lastig om aan je dagelijkse hoeveelheid beweging te komen. Je lichamelijke activiteit neemt af, nu we niet meer naar werk of station fietsen of lopen. Het omgekeerde van wat we eigenlijk willen gebeurt nu: inactiviteit. Je wilt een verhoogde activiteit, die NK’s aan het werk zetten. Maar hoe?



"Bewegen kan ook binnen", zegt Scherder. "Maak een lijstje van je favoriete oefeningen en voer die elke dag een halfuur uit op een matje. Ga staand tandenpoetsen, sta tijdens je werkdag eens ieder uur op uit die luie stoel en neem wat vaker de trap, ook al heb je die niet nodig. Ben je het binnen zat? Maak dan buiten een wandeling indien mogelijk en let daarbij op de intensiteit: langzaam sjokken is niet matig intensief bewegen. De hartslag moet wel iets stijgen."

Bewegen hoeft echt niet moeilijk te zijn. Ga wat vaker stofzuigen, ruim de zolder of garage op in rap tempo of neem je tuin eens goed onder handen. Klussen en tuinieren is intensiever dan je denkt! Ook zijn er steeds meer sportscholen en trainers die tegenwoordig online cursussen of work-outs aanbieden die eenvoudig thuis te volgen zijn. Op internet zijn deze gemakkelijk te vinden in verschillende niveaus en met verschillende tijdsduur. Ja, ook van slechts tien minuten. Dus geen excuusjes meer.



Of je nu drie keer per week heel intensief beweegt of dat je elke dag een halfuurtje pakt, maakt volgens Scherder weinig uit. Sterker nog: té intensief bewegen is zoals hierboven benoemd zelfs schadelijk voor je immuunsysteem. "Het allerbeste is om een activiteit te vinden die je leuk vindt en die je eenvoudig in je huidige dagbesteding kunt inbouwen. Zo voelt het niet als 'extra' of 'ik moet' en kun je het gemakkelijk volhouden", voegt Scherder nog toe.

Reacties

08-05-2020 10:30:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.288

OTindex: 24.295

En nu is het wachten op het bericht dat in je luie stoel zitten net zo goed is als wandelen

08-05-2020 11:41:55 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.945

OTindex: 582





Topsport is zonder meer slecht voor het lichaam, niet voor niets krijgen ex-topsporters op latere leeftijd hoopjes lichamelijke problemen, simpelweg omdat ze roofbouw op hun lichaam hebben gepleegd.



Ik doe het zelf inmiddels alweer wat jaartjes rustiger aan maar ik heb jarenlang 5 tot 6 x per week intensief getraind. Ik zal maar niet beginnen aan het lijstje van lichamelijke ongemakken die ik heb overgehouden daaraan, maar geloof me maar, het is een behoorlijk lang lijstje..



Deze man zegt niets nieuws, de voordelen van een tijdelijk ietwat verhoogde hartslag, zoals wanneer je wandelt, zijn al vele jaren bekend.



Sinds ik woon waar ik nu woon, zo'n 9 maanden, ben ik een beetje ingedut. Ik denk dat ik toch maar weer eens de wandelschoenen aantrek want het advies in het artikel is solide. Ik denk dat deze man wel degelijk een valide punt heeft. Ondanks de opmerkingen van de luiwammesen hierboven

08-05-2020 12:10:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.288

OTindex: 24.295





Maar ik kon het niet laten die opmerking te maken. @KhunAxe : Het advies is zeker solide. Zelfs mijn broer (fysiotherapeut) is het daar mee eens. Bewegen is belangrijker dan inspanning, laat staan zeer intensieve inspanning.Maar ik kon het niet laten die opmerking te maken.

08-05-2020 12:14:59 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.945

OTindex: 582

We zijn wie we zijn beste vriend..



Daarom stak de schorpioen de kikker zodat ze beiden stierven tijdens het oversteken van een rivier.. "Ach", verzuchtte de schorpioen, vlak voordat hij verzoop, "Ik ben een schorpioen en dit is wat we doen.".. @Emmo : Natuurlijk nietWe zijn wie we zijn beste vriend..Daarom stak de schorpioen de kikker zodat ze beiden stierven tijdens het oversteken van een rivier.. "Ach", verzuchtte de schorpioen, vlak voordat hij verzoop, "Ik ben een schorpioen en dit is wat we doen."..

