Dominee Vredekerk Hoogezand doopt door: Stang lag voor de hand

Dominee Gerke Oostra heeft zondag op een inventieve manier twee mensen gedoopt. Hij stond naast het waterbassin met een stok om de het stel onder water te drukken. 'Gods werk gaat door', zegt Oostra voordat hij aan de doop begint.



Normaal gesproken staat de predikant in het water bij de doopceremonie. Door de coronamaatregelen kan dit nu niet. 'Deze mensen wilden dolgraag gedoopt worden. Het kon niet wachten.'



De man en vrouw vonden het prima dat hun doop op deze manier geschiedde. En Oostra kon ook niks anders bedenken om de plechtigheid door te laten gaan. 'Ik zag thuis nog zo'n stang staan dus dat lag voor de hand. Verder ben ik nog bij de bouwmarkt geweest om te kijken of ik nog iets anders stevigs kon vinden. Stel je voor dat ik m'n evenwicht verlies.



Oostra heeft nog geen andere doopaanvragen voor de komende periode. 'Mensen weten dat het op deze manier kan, dus wie weet komen er verzoeken. Het is trouwens ook niet op YouTube te vinden, dus ik moest zelf wel iets bedenken. Ander kerken belden en zeiden dat ik het op een goede manier gedaan had.'

Reacties

07-05-2020 16:32:27 Jawel

Ik kan me wel wat kerken voorstellen, die de gekozen oplossing niet acceptabel zouden vinden, omdat de doper niet in hetzelfde water stond als de dopelingen.



Voor diegenen die niet zo thuis zijn in deze materie:

kerken die kinderen dopen doen dat door besprenkeling voor volwassenen gebruiken ze vaak dezelfde manier, maar soms ook onderdompeling

kerken die enkel volwassenen dopen, doen dat veelal door onderdompeling, dat kan in een doopbassin, maar soms gebruikt men ook een badkuip, een zwembad, of een open water (rivier, meer of zee)

07-05-2020 17:10:37 Lennox

. Dan is er niks meer te klagen. @Jawel : Zolang het niet in een badkuip of doopbassin is maar in open water op de zwembad, kan de dominee toch best met stang en al ook in het water gaan staan en evengoed anderhalve meter afstand houden. Dan is er niks meer te klagen.

07-05-2020 18:27:34 Sjaak

De dominee kan de dopelingen ook van de hoge duikplank afduwen met een stok. Op die manier zijn er vroeger aan boord van piratenschepen ook heel wat mensen gedoopt.

