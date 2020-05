Woning ingepakt door aangewaaid landbouwdoek

De brandweer kwam maandagavond rond 19.15 uur met een hoogwerker ter plaatse op de Driehuizen in het buitengebied van Veghel.Een groot landbouwdoek was van ver komen aanwaaien en pakte het huis grotendeels in. Vanuit de hoogwerker wisten brandweerlieden het doek los te maken om zo het doek weer te kunnen verwijderen. Waar het doek precies vandaan kwam is niet bekend.