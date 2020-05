Dolfijn Zafar is weer richting zee geloodst

Het lukte zondag in eerste instantie niet om de Franse dolfijn Zafar terug te brengen naar de zee. De tuimelaar zwom zaterdag de Amsterdamse haven in en leek vastbesloten daar te blijven. Medewerkers van SOS Dolfijn maakten zich daarom zorgen. 'Dit blijft een noodsituatie voor de dolfijn.' Maar inmiddels is het dier tóch met succes terug naar zee geloodst, laat de hulporganisatie weten.



Zafar kwam zaterdagochtend de haven in terwijl hij voor het vrachtschip Tres Hombres uitzwom. Het schip, dat weken geleden vertrok vanuit het Caribisch gebied, kreeg voor de Franse westkust gezelschap van het beest.



En de dolfijn leek niet van plan om snel te vertrekken. Daarvoor was hij te gehecht geraakt aan het schip, dat voorlopig in de haven zal blijven.



De vraag was daarom hoe het dier weer terug kan worden gebracht naar veiliger vaarwater. 'Zaterdag hebben we een poging gedaan, door met twee rubberen bootjes hem weg te lokken', vertelde Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn aan NH Nieuws. 'Maar de dolfijn zwom weer terug.'



De sluis bij IJmuiden vormde volgens Van den Berg een blokkade. 'Anders zou hij op een natuurlijke manier wel zijn weg terug vinden.'



Zondag werd een tweede poging gedaan. 'Wij maken ons wel zorgen om de gezondheid van het dier', aldus Van den Berg. Zafar is namelijk zout water gewend en zwemt nu in brak Amsterdams water, legde ze uit.



'We monitoren daarom constant zijn gezondheid en we weten niet of hij nu wel vis weet te vinden. Het dier wordt bewust niet gevoerd, want anders blijft hij zeker rondhangen.'



De scheepslieden van Tres Hombres konden het gezelschap van het dier in elk geval wel waarderen. 'We zien op zee regelmatig dolfijnen, maar dit is wel uniek, dat hij helemaal mee is gezwommen', stelde zeeman Paul Lansbergen. 'Waarom? Misschien vond hij de coronamaatregelen in Frankrijk wel te streng!'



De operatie heeft uiteindelijk zo'n drie uur geduurd, meldt NH Nieuws. Via IJmuiden is de dolfijn naar de Noordzee gebracht. Nu Zafar door de zeesluis is, kan Van den Berg ook weer opgelucht adem halen. 'Hij vond de sluis best spannend, daarom denken we dat hij niet snel terug zal zwemmen.'



Doordat SOS Dolfijn reddingsboeien gebruikte, werd de dolfijn dusdanig afgeleid dat hij het er uiteindelijk op waagde. 'We hadden vanuit Frankrijk te horen gekregen dat hij die reddingsboeien leuk vindt, op die manier hebben we hem door de sluis kunnen lokken.'

Reacties

'We hadden vanuit Frankrijk te horen gekregen dat hij die reddingsboeien leuk vindt, op die manier hebben we hem door de sluis kunnen lokken.' Het was dus een beroemde dolfijn, leuk dat ze advies konden geven en dat het werkte.

