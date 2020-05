Eigenaar vergeet handrem: auto raakt te water in Harderwijk

Aan de Lorentzkade Harderwijk is maandag aan het begin van de middag een auto te water geraakt. De auto is achteruit het water in gereden.De eigenaar van de auto was zijn auto aan het uitladen en is toen vergeten de handrem aan te trekken. Toen hij zag dat zijn auto naar achteren rolde, was het te laat en kon hij niks meer doen.De auto werd eind van de middag door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. De auto is flink beschadigd.