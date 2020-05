Politie plukt straatracers van de weg: 180 per uur met kinderen op de achterbank

BAARN - De politie heeft dit weekend op verschillende plaatsen mensen opgepakt die met straatraces bezig waren. Een van die races was op de A1 bij Baarn.



De politie schrijft in een bericht op Facebook dat in totaal tientallen auto's bij de illegale praktijken betrokken waren. Er was sprake van roekeloos en asociaal rijgedrag.



Verschillende korpsen werden ingezet om de racers van de weg te plukken. Een van de bestuurders reed 180 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan, met op de achterbank twee kinderen van 1 en 3 jaar oud.



Behalve op de A1 bij Baarn lieten de wegpiraten zich gelden op de A28 en de N302. Volgens Omroep Gelderland hadden vier racers die bij Harderwijk van de weg werden geplukt, al bij Amersfoort het gaspedaal ingetrapt. Alle vier zijn hun rijbewijs kwijt.



Ik hoop dat die debielen hun rijbewijs niet snel terugkrijgen. Dit soort malloten wil je beslist niet achter het stuur hebben.

Wat toch mooi maar weer aangeeft dat de snelheids limiet op die weg best omhoog kan

Hm, het is best mogelijk dat op een bepaald gedeelte van een traject van een autosnelweg een maximale snelheid geldt van 80 km/h. Dat houdt echter niet in dat een snelheid van 180 km/h intrinsiek onveilig is. Op voorwaarde dat er geen ander verkeer is en dat de voertuigen de snelheid aankunnen.



Toch is het beter een wat minder zware voet te gebruiken. Wat mijn betreft hadden de auto's ook in beslag genomen worden. Dat doet meer zeer dan het innemen van de rijbewijzen. Ook zonder rijbewijs zullen dat soort idioten dat soort grapjes uithalen.

De N302 is de drukke weg van A1-afslag Kootwijk over Harderwijk naar Lelijkstad. Tot Harderwijk is dat een enkelstrooks 80 km-weg. Daar meer dan 100 rijden is echt gevaarlijk. Er geldt dan ook over de hele lengte een inhaalverbod.

.



Laatste edit 06-05-2020 12:54 @Emmo : Op de A1 en de A28 zijn naar mijn weten geen trajecten van 80 km/u (behalve in Zwolle, maar zo ver zijn ze niet gekomen).De N302 is de drukke weg van A1-afslag Kootwijk over Harderwijk naar Lelijkstad. Tot Harderwijk is dat een enkelstrooks 80 km-weg. Daar meer dan 100 rijden is echt gevaarlijk. Er geldt dan ook over de hele lengte een inhaalverbod.

Maar ik kom daar zelf verder nooit hoor



Laatste edit 06-05-2020 16:14 @venzje : Dat klopt niet. De N302 heeft zeker stukken waar je niet mag inhalen, maar zeker op 70% van de gehele weglengte is inhalen toegestaan. Vanaf Apeldoorn gezien richting Harderwijk/Lelystad, is het eerste stuk (op het eerste stukje bochten werk na) volledig toegestaan om in te halen, dan halverwegen hebben ze een aantal nieuwe afslagen gemaakt / vernieuwd en daardoor geld daar nu ook een inhaal verbod. En dan vanaf de laatste rotonde tot aan de kruizing met stoplichten (waar je rechts af slaande gelijk Harderwijk in rijd) geld ook een inhaal verbod.Maar ik kom daar zelf verder nooit hoor

@medamen : Oei!! Jij hebt kloten, dat moet ik je nageven! Zomaar Venzje corrigeren? Mijn respect heb je. Ik leun achterover en ga genieten van de show.

Venzje is nooit agressief , en het niet met hem eens zijn lijkt me totaal geen probleem. @KhunAxe : jij hebt duidelijk te weing te doen.Venzje is nooit agressief , en het niet met hem eens zijn lijkt me totaal geen probleem.

Venzje weet waar hij het over heeft en heeft dus vrijwel altijd gelijk.

Dan moet je inderdaad lef hebben om dat nog te willen corrigeren. @allone : Venzje is inderdaad nooit agressief maar dat is ook het punt niet.Venzje weet waar hij het over heeft en heeft dus vrijwel altijd gelijk.Dan moet je inderdaad lef hebben om dat nog te willen corrigeren.

Geloof me, ik weet wie vensje is (athans, de "online versie van") en ik weet ook dat hij vaak veel kennis heeft van zaken, daarom dacht ik hem deze keer juist te challenge, gezien ik hier een feitelijke onjuistheid zie staan



Jullie kennen mij niet, maar ik heb jullie over de jaren heen aardig leren kennen door alle opmerkingen te lezen die jullie bij al deze mooien verhalen plaatsen.

Helpt mij altijd weer even de dag door! @Mamsie Haha ik volg deze site al jaren, ik geloof dat mijn account nu zo'n 13 jaar oud is.Geloof me, ik weet wie vensje is (athans, de "online versie van") en ik weet ook dat hij vaak veel kennis heeft van zaken, daarom dacht ik hem deze keer juist te challenge, gezien ik hier een feitelijke onjuistheid zie staanJullie kennen mij niet, maar ik heb jullie over de jaren heen aardig leren kennen door alle opmerkingen te lezen die jullie bij al deze mooien verhalen plaatsen.Helpt mij altijd weer even de dag door!

@medamen : We kennen je niet maar dat kan veranderen als je hier gezellig gaat meedoen!

@medamen : . Nou. We zijn benieuwd. @Mamsie : het punt is dat t niet nodig is om lef te hebben alleen om te zeggen dat je er anders over denkt. Nou. We zijn benieuwd.

die kindertjes vonden het net zo leuk

@medamen : Leuk om er weer iemand bij te zien in de reacties, blijven doen hoor.

Ten tweede, soms herken je geen grap al zou je erover struikelen



: Ik mag dan hopen dat jij wel doorhad dat ik een dolletje zat te maken??



: Jij begrijpt mij, zou @allone : Goh, wijs mij even aan waar ik schijn te zeggen dat Venzje agressief is?Ten tweede, soms herken je geen grap al zou je erover struikelen @medamen : Ik mag dan hopen dat jij wel doorhad dat ik een dolletje zat te maken?? @Mamsie : Jij begrijpt mij, zou @botte bijl zeggen

Laatste edit 06-05-2020 19:36 @KhunAxe : okay. Dus we mogen jou niet serieus nemen maar jij moet wel alles serieus nemen? En dingen verdraaien? Zoek je weer eens ruzie?

Ik neem grappen niet serieus als ik weet dat het grappen zijn. Bij jou heb ik er soms erg veel moeite mee om te zien of je een opmerking wel of niet als een grap bedoelt.



Bij jouw opmerking had ik deze keer niet het gevoel dat je het als een grap bedoelde. Hierdoor hebben wij in het verleden regelmatig met elkaar gebotst, dus nee, ik zoek geen ruzie, maar zou het wel op prijs stellen als je grappen wat duidelijker waren, gewoon, om misverstanden zoals we die in het verleden hadden te vermijden.



Er is niemand hier die vaker met Venzje de degens kruist dan ik, dus zou ik dan echt niet weten dat hij altijd de rust zelve is? @allone : Ik zoek eigenlijk nooit ruzie, ruzie zoekt mij soms, er is een verschil.Ik neem grappen niet serieus als ik weet dat het grappen zijn. Bij jou heb ik er soms erg veel moeite mee om te zien of je een opmerking wel of niet als een grap bedoelt.Bij jouw opmerking had ik deze keer niet het gevoel dat je het als een grap bedoelde. Hierdoor hebben wij in het verleden regelmatig met elkaar gebotst, dus nee, ik zoek geen ruzie, maar zou het wel op prijs stellen als je grappen wat duidelijker waren, gewoon, om misverstanden zoals we die in het verleden hadden te vermijden.Er is niemand hier die vaker met Venzje de degens kruist dan ik, dus zou ik dan echt niet weten dat hij altijd de rust zelve is?

