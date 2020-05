Winkeldievegge met spijt meldt zich bij politie

VLEUTEN - Berouw komt na de zonde: een vrouw heeft zich bij de politie in Leidsche Rijn gemeld met de mededeling dat ze spullen uit een winkel heeft gestolen. Haar geweten was gaan knagen.



De vrouw had zich de afgelopen week tot drie keer toe schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en had nu enorme spijt, meldt de politie via Twitter. De dievegge schaamt zich zo dat ze de winkelier niet meer onder ogen durft te komen.



De politie heeft daarom de gestolen waar maar voor haar naar de winkel gebracht. En welke straf de gewetensvolle dader verdient; daar wordt op het bureau nog over nagedacht.



Reacties

06-05-2020 10:07:11 botte bijl

wat was er ook alweer met eerst denken en dan pas doen

06-05-2020 10:46:00 Mamsie

Het zou wel handig zijn als berouw niet na, maar vóór de zonde kwam.

06-05-2020 10:48:47 KhunAxe

Natuurlijk is het niet goed te praten, diefstal is diefstal, toch zou ik in dit geval pleiten voor clementie. Wellicht was de nood erg hoog?

06-05-2020 11:58:45 Emmo

@KhunAxe : Moet je toch 's wat aan je autorisatie of je VPN doen.

06-05-2020 12:24:07 KhunAxe

, mijn authorization is prima zo die is, daar ga ik niet aan knoeien

En ik ben te lui om mijn VPN te activeren



.



Laatste edit 06-05-2020 12:26 @venzje : Wel hier in Thailand .. Zal wel onder censuur vallen, daar is men hier tuk op.. Apenland wat dat aangaat @Emmo , mijn authorization is prima zo die is, daar ga ik niet aan knoeienEn ik ben te lui om mijn VPN te activeren

06-05-2020 12:27:11 venzje

Zeer onzedelijk uiteraard. Hoe doen de Thaise sanitairspecialisten dat eigenlijk met hun reclame?



Laatste edit 06-05-2020 12:28 @KhunAxe : Dan zal ik je uit de droom helpen. Het is gewoon een plaatje van een plee. Een duoblok, om precies te zijn.Zeer onzedelijk uiteraard. Hoe doen de Thaise sanitairspecialisten dat eigenlijk met hun reclame?

06-05-2020 12:36:19 KhunAxe

Ik heb al vele jaren geen Thaise tv-uitzendingen meer gezien, we hebben niet eens een tv



Maar ondanks dat Thailand bij velen een beeld van Sodom en Gomorra oproept kan ik je verzekeren dat de Thai van huis uit een preuts volk is! Je ziet op tv absoluut geen zoenende mensen o.i.d.!



Natuurlijk is de mores in de bekende toeristenplaatsen erg losjes, ze moeten nu eenmaal geld verdienen. Maar daarbuiten? Ik geloof niet dat ik in de afgelopen 9 maanden dat ik hier woon 3 vrouwen heb gezien in een jurkje of rokje Het is allemaal broeken en hooggesloten blouses e.d...



NB, wellicht valt het duoblok niet onder de censuur, maar de betreffende site wel?



.



Laatste edit 06-05-2020 12:37 @venzje : En ik zat nog wel te dromen van schaars geklede dames. Wat een zeperd zeg..Ik heb al vele jaren geen Thaise tv-uitzendingen meer gezien, we hebben niet eens een tvMaar ondanks dat Thailand bij velen een beeld van Sodom en Gomorra oproept kan ik je verzekeren dat de Thai van huis uit een preuts volk is! Je ziet op tv absoluut geen zoenende mensen o.i.d.!Natuurlijk is de mores in de bekende toeristenplaatsen erg losjes, ze moeten nu eenmaal geld verdienen. Maar daarbuiten? Ik geloof niet dat ik in de afgelopen 9 maanden dat ik hier woon 3 vrouwen heb gezien in een jurkje of rokjeHet is allemaal broeken en hooggesloten blouses e.d...NB, wellicht valt het duoblok niet onder de censuur, maar de betreffende site wel?

06-05-2020 12:44:50 KhunAxe

Maar inderdaad, in dit geval zal het geen censuur geweest zijn, wat waar is, is waar.. @venzje : Ik heb voor de lol mijn VPN geactiveerd, (Maleisië), zelfde probleem. Ik weet dat er oplossingen zijn zoals cookies wissen, dns-flushen, uit- en inloggen, maar ik heb er slechts zelden last van en om dat nou voor een plee te doen?Maar inderdaad, in dit geval zal het geen censuur geweest zijn, wat waar is, is waar..

06-05-2020 15:53:36 DrZiggy

S



Daar hebben ze een IP restrictie ingesteld en blijkbaar val jij daar buiten. Logisch natuurlijk, ik heb op mijn servers ook specifiek jouw IP geblokkeerd @KhunAxe : In dit geval is het niet censuur van Thailand of Maleisië, maar vanuit de server zelf.Daar hebben ze een IP restrictie ingesteld en blijkbaar val jij daar buiten. Logisch natuurlijk, ik heb op mijn servers ook specifiek jouw IP geblokkeerd

06-05-2020 16:13:55 KhunAxe

Maar zo ik al aangaf heb ik slechts zeer zelden deze melding, dus ik laat het gewoon gaan, een foto van een plee is natuurlijk niet echt belangrijk



Ik heb een dynamisch IP, dat verandert toch elke keer als ik inlog? Ook heb ik VPN, dus, veel succes met blokkeren!

@DrZiggy : Ik draai op de internetverbinding van mijn vriendin's zoon die tijdelijk inwonend is. Als je als buitenlander internet wilt in Thailand moet je 1 jaar vooruitbetalenMaar zo ik al aangaf heb ik slechts zeer zelden deze melding, dus ik laat het gewoon gaan, een foto van een plee is natuurlijk niet echt belangrijkIk heb een dynamisch IP, dat verandert toch elke keer als ik inlog? Ook heb ik VPN, dus, veel succes met blokkeren!

06-05-2020 16:59:56 allone

Had ze een reep chocola gestolen of een I-pad van 1500 euro? Want dat lijkt me toch wel verschil maken.

06-05-2020 17:45:55 botte bijl

@KhunAxe :

Quote:

Maar ondanks dat Thailand bij velen een beeld van Sodom en Gomorra oproept kan ik je verzekeren dat de Thai van huis uit een preuts volk is! Je ziet op tv absoluut geen zoenende mensen o.i.d.!

het is overal zo dat de grootste schijnheilen de hoerenkasten runnen (of in ieder geval de winst krijgen) het is overal zo dat de grootste schijnheilen de hoerenkasten runnen (of in ieder geval de winst krijgen)

06-05-2020 18:06:23 DrZiggy

S @KhunAxe :

Ik heb een dynamisch IP, dat verandert toch elke keer als ik inlog? Ook heb ik VPN, dus, veel succes met blokkeren!

QuoteIk heb een dynamisch IP, dat verandert toch elke keer als ik inlog? Ook heb ik VPN, dus, veel succes met blokkeren!



1. Veel providers zeggen een dynamisch IP te hebben, maar geven je toch altijd hetzelfde adres. Dat geeft ze alleen de vrijheid om te wisselen wanneer ze willen en maakt thuis servers moeilijker.



2. Als je dynamisch verbinding maakt met je VPN, kan het zijn dat je VPN vervolgens alsnog altijd hetzelfde adres heeft.



3. Dynamische IP's worden gekozen uit een bepaalde serie waar ze recht op hebben. Veelal zijn de eerste twee delen gelijk en wisselen alleen de volgende twee. Of vaak zelfs alleen het laatste. Dus je kan ook een hele serie blokkeren door bijvoorbeeld te kiezen voor "192.168.0.0/24" (eerste 24bits staan vast en dus wisselt het laatste nummer tussen 1 en 254) of "192.168.0.0/24" (laatste twee wisselen)



4. Einde cursus 1. Veel providers zeggen een dynamisch IP te hebben, maar geven je toch altijd hetzelfde adres. Dat geeft ze alleen de vrijheid om te wisselen wanneer ze willen en maakt thuis servers moeilijker.2. Als je dynamisch verbinding maakt met je VPN, kan het zijn dat je VPN vervolgens alsnog altijd hetzelfde adres heeft.3. Dynamische IP's worden gekozen uit een bepaalde serie waar ze recht op hebben. Veelal zijn de eerste twee delen gelijk en wisselen alleen de volgende twee. Of vaak zelfs alleen het laatste. Dus je kan ook een hele serie blokkeren door bijvoorbeeld te kiezen voor "192.168.0.0/24" (eerste 24bits staan vast en dus wisselt het laatste nummer tussen 1 en 254) of "192.168.0.0/24" (laatste twee wisselen)4. Einde cursus

06-05-2020 19:27:39 KhunAxe

@DrZiggy : Als ik mijn VPN activeer verandert altijd mijn IP-adres, dat heb ik vaak genoeg gecontroleerd om dat in ieder geval zeker te weten. Voor de rest geloof ik je op je woord

