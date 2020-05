05-05-2020 00:00:54

Wel eens gehoord van funko pops? Ik zag toevallig een bepaalde figuur die ik wou hebben maar was niet te koop op een/de Nederlandse site. Vond hem online en bestelde het en had hem binnen na 2 weken, op de poststempel stond dat hij was verscheept vanuit The USA, op de voet van het figuurtje stond dat het was Made in Korea