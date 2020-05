Enfant terrible XL: Diagne weigert huurhuis te verlaten, nieuwe bewoners nu zonder woning

Voetballer Mbaye Diagne is een schoolvoorbeeld van een 'enfant terrible'. Zo moest hij eerder al zijn Rolls Royce inleveren vanwege achterstallige administratie en mocht hij niet meetrainen omdat hij geen goede intenties zou hebben. Aan het dagboek van Diagne kan nu een nieuwe hoofdstuk worden toegevoegd.



Diagne is momenteel speler van Club Brugge, maar zijn verbintenis loopt 30 juni af. Desondanks huurde hij zijn huis in België tot 30 april en dus moet hij zijn woning uit, maar dat weigert de 28-jarige. De eigenaar, die de woning vanaf 30 april aan anderen had beloofd, zit met zijn handen in het haar.



Diagne wijst naar de coronacrisis en acht zich niet in staat zijn huis nu te verlaten. De Senegalees maakt de situatie erger en erger door 's nachts te sms'en naar de vrouw van de eigenaar en telefonisch te dreigen richting de huisbaas. En dat allemaal nadat de huisbaas gedurende de huurperiode al klachten kreeg over materiële beschadigingen en overlast.

Reacties

04-05-2020 17:20:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.200

OTindex: 24.232

Geef mij ook zo'n huurder. Je zou er even langs gaan met 'n stukkie hout, maar helaas mag dat niet.

04-05-2020 18:03:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.323

OTindex: 34.325

enfant terrible of gewoon over het paard getild

04-05-2020 18:24:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.941

OTindex: 18.691

Zodra hij met dreigementen begon is er aanleiding om aangifte te doen bij de politie.

04-05-2020 23:41:32 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.619

OTindex: 831

@botte bijl : Over het paard getild en niet te zuinig...Je zou haast willen dat het paard hem een keer goed onder zijn kont schopte!

04-05-2020 23:55:36 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.491

OTindex: 3.325

kennissen van mij mogen ivm corona hun tijdelijke huurders ook niet uit het huis zetten. het huis zou 1 mei vrij komen en mag nu tenminste tot 1 juli niet ontruimd worden...



Laatste edit 04-05-2020 23:55

05-05-2020 01:06:24 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.887

OTindex: 556





Er zijn politiekorpsen die wapenstokken hebben die zijn afgeleid van de Tonfa. Onder andere de Amerikaanse en Duitse Politie gebruiken dit model. Maar van oorsprong is het dus een oud Japans wapen. Weet je dat ook weer, je hebt er verder geen donder aan, maar ik mag graag mijn kennis op dat gebied verspreiden



On Topic: Inderdaad, je mag het niet @tonktwee : Dat ding dat jij een baton noemt is oorspronkelijk een Japans M.A. wapen, genaamd een Tonfa . Ik heb er een, precies dezelfde als op de foto, ooit gekregen van mijn Sensei.Er zijn politiekorpsen die wapenstokken hebben die zijn afgeleid van de Tonfa. Onder andere de Amerikaanse en Duitse Politie gebruiken dit model. Maar van oorsprong is het dus een oud Japans wapen. Weet je dat ook weer, je hebt er verder geen donder aan, maar ik mag graag mijn kennis op dat gebied verspreidenOn Topic: Inderdaad, je mag het niet @Emmo , maar ik zou er toch wel degelijk met een paar dikken nekken naartoe gaan en hem met kop en kont buiten flikkeren!!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: