Duiker vindt schedel in gracht in Amsterdam

Duiker Christian Trimbach deed donderdag 30 april een opmerkelijke vondst in de gracht in Amsterdam. In het water langs de Herengracht vond hij een schedel, die nog goed intact was.Christian en zijn team waren op het moment van de vondst bezig met werkzaamheden aan een brug. De duiker komt wel vaker opmerkelijke dingen tegen in het water, maar dit was duidelijk anders. “Ik zag al snel dat het een menselijk schedel was, dus ik dacht: die moeten we even boven brengen.”Het duikersteam schakelde direct de politie in. “Dit kan natuurlijk van een vermist persoon zijn, dan moet de familie op de hoogte gebracht worden.”Hoewel de duiker nog nooit een schedel had gezien, schrok hij er niet van. “Het viel wel mee. Ik zou waarschijnlijk wel schrikken als er nog vlees aan had gezeten.”Nadat experts van de Forensische Opsporing ter plaatse waren hoorde Christian het een en ander aan informatie over de schedel. “Het zou gaan om een vrouwelijk persoon. Verder zaten er nog tanden in. Aan de hand daarvan kunnen ze onderzoeken uit welke tijd en zelfs uit welke streek zij komt.”Voor Christian is de schedel het bizarste wat hij tot nu toe aantrof. “Als duiker heb ik potten gezien, wapens en kluizen, maar dit is in twintig jaar het spectaculairste wat ik ooit heb gevonden.”