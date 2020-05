Letland moet luchtruim sluiten voor op hol geslagen drone met een diameter van 5,5 meter

In Letland is het luchtruim gesloten, nadat de bestuurders van een drone met een diameter van 5,5 meter tijdens een testvlucht het contact met het toestel waren kwijtgeraakt. De internationale luchthaven van de hoofdstad Riga is dicht.



Volgens de fabrikant van het toestel zou het contactverlies de motor van het toestel automatisch moeten uitschakelen, maar dat is niet gebeurd. De drone heeft genoeg brandstof en batterij om 60 uur lang op een hoogte van enkele kilometers te vliegen.



Door het coronavirus is er niet veel vliegverkeer boven Letland, maar de weinige passagiers- en vrachtvluchten kunnen niet doorgaan zoals voorzien, liet minister van Transport Talis Linkaits op twitter weten. Minstens één vrachtvliegtuig uit China moest naar buurland Litouwen worden omgeleid.



Er zijn militaire helikopters ingezet om de drone op te sporen, maar voorlopig zonder succes. Vandaag wordt de zoektocht hervat.

Reacties

04-05-2020 12:22:13 Mamsie

Een ongeleid projectiel is het dus.

04-05-2020 12:38:00 Emmo

Als ze militaire helikopters inzetten om het ding te vinden, zal het wel een kostbaar apparaatje zijn.

04-05-2020 13:00:32 KhunAxe

Dit is inderdaad een kostbaar apparaat



@Emmo : Die drone is maar liefst 5.6 meter! Dat is groot hoor! Ook kan hij zo'n 60 uur vliegen terwijl de amateur-drone's blij moeten zijn als ze een half uur halen.Dit is inderdaad een kostbaar apparaat

04-05-2020 13:22:33 Jawel

Een drone kan twee instellingen hebben om te doen bij uitval van het contact:

1. Terug naar huis (standaard)

2. Doorgaan waar hij mee bezig is



Schijnbaar stond deze op standje 2.



Ik neem aan, dat de bestuurder een brevet had, gezien de afmeting en het bereik. Zou dit nog gevolgen hebben voor z'n brevet?

04-05-2020 13:30:05 KhunAxe

@Jawel : Betreffende brevet; Dat zal zeer sterk afhankelijk zijn van of het een pilot-error betreft of dat er een malfunction in de drone zit. Als het een pilot-error is dan vrees ik voor de baan van de operator.

04-05-2020 13:32:05 Emmo

@Jawel : Een ding met een diameter van 5,5 meter en een autonomie van 60 uur? Klinkt mij vrij professioneel in de oren. Als ze er met militaire helikopters achteraan zijn gegaan, vermoed ik dat het een militair prototype is.

04-05-2020 13:53:46 KhunAxe

@Emmo : Wie weet heeft het ding een lucht-of gronddoelraket aan boord?

04-05-2020 15:15:49 GroteMop1983

Quote:

De drone heeft genoeg brandstof en batterij om 60 uur lang op een hoogte van enkele kilometers te vliegen.

Dat is irritant voor de eigenaren om 60 uur te moeten wachten op hun drone... Dat is irritant voor de eigenaren om 60 uur te moeten wachten op hun drone...

04-05-2020 15:37:11 Emmo

@GroteMop1983 : Die doen in de tussentijd gewoon een tukkie.

04-05-2020 17:59:23 botte bijl

een drone met diameter van 5,5 meter, die zie je in ieder geval vliegen

