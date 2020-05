Politie rukt uit voor grote kat in Kent, treft iets anders aan

KENT - Gewapende agenten en een politiehelikopter zijn zaterdagochtend ingezet om een terrein bij het Britse Kent te onderzoeken. Er zou een ’grote

04-05-2020 13:18:06

Jawel

Erelid



WMRindex: 908

OTindex: 5.719



Het zullen mensen uit de buurt geweest zijn. In andere tijden, stapten ze altijd in de auto om ergens te gaan wandelen. Nu moeten ze in de buurt van hun woning blijven en komen ze erachter dat er ook in hun directe omgeving dingen te zien zijn...