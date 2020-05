Loslopende runderen hinderen agenten na vondst dode

Politieonderzoek na de vondst van een lichaam in Nationaal Park De Meinweg in Limburg is zondagmiddag danig gehinderd door een kudde loslopende gallow

03-05-2020 18:12:52 Emmo

Agenten schijnen geen goede cowboys te zijn.

03-05-2020 18:54:35 allone

Er is aardig wat aan de hand daar in Herkenbosch;

Bosbranden, evacuaties, mysterieuze doden....

03-05-2020 19:12:03 De Paus

S ) Goed idee van mijn Maffia vrienden. Je steekt je tegenstanders dood met een roestvrijstalen steekwapen in de vorm van een runderhoorn. En dan dump je het lijk bij een stelletje wilde runderen. Nou, de politie tast weer in het duister. (Niet verder vertellen, hoor

04-05-2020 01:31:17 HoLaHu

De runderen kwamen af op de lunch van de agenten....Dan neem ik aan dat die agenten flink wat groenvoer aten voor de lunch?

04-05-2020 01:47:17 KhunAxe

@HoLaHu : Koeien eten veel meer dan groenvoer. Ik heb me zelfs weleens laten vertellen dat in koeienkoeken ook dierlijke producten verwerkt zijn zoals slachtafval. Maar of dat echt waar is weet ik niet.. Maar ze eten ook mais, kokosafval enzovoorts. Ze zijn geen omnivoren maar zo te begrijpen zijn ze niet echt kieskeurig.

04-05-2020 01:54:31 HoLaHu

Maar mijn opmerking was ook als grap bedoeld...Soms ben je écht te serieus Lieverd...



Laatste edit 04-05-2020 01:58 @KhunAxe : Dat weet ik natuurlijk, als inwoner van een dorp...Maar mijn opmerking was ook als grap bedoeld...Soms ben je écht te serieus Lieverd...

04-05-2020 03:05:55 KhunAxe

Los daarvan, het is pas een grap als je er een Emoticon achter zet, dat is een internetregel



"De runderen kwamen af op de lunch van de agenten....Dan neem ik aan dat die agenten flink wat groenvoer aten voor de lunch? "



Zie je het verschil lieverd? Dat is belangrijk omdat we nu eenmaal elkaars gezichten niet kunnen lezen, dus zijn we afhankelijk van andere manieren om de interpretatie juist weer te geven @HoLaHu : Vindt je? Velen denken juist dat ik vaak te luchthartig benLos daarvan, het is pas een grap als je er een Emoticon achter zet, dat is een internetregelZie je het verschil lieverd? Dat is belangrijk omdat we nu eenmaal elkaars gezichten niet kunnen lezen, dus zijn we afhankelijk van andere manieren om de interpretatie juist weer te geven

04-05-2020 03:10:44 KhunAxe

Laatste edit 04-05-2020 03:12 @HoLaHu : Dus als je in een dorp woont heb je verstand van koeien? Maar als ik dan 'boerin' zeg dan is dat niet waar!

04-05-2020 07:29:48 Lennox

@allone : Behoorlijk vreemd ja en het ziet er zo rustig uit.

04-05-2020 07:38:57 allone

Maar na die brand zullen die runderen weinig te eten hebben; al neem ik aan dat iemand daar aan gedacht moet hebben. ?! @Lennox : dat is t - normaal - ook ; ze hebben geen enkel stoplicht dat van rood op groen kan springen, dus er is echt niks te doen.Maar na die brand zullen die runderen weinig te eten hebben; al neem ik aan dat iemand daar aan gedacht moet hebben. ?!

04-05-2020 08:40:36 botte bijl

die koeien vonden het gewoon niet respectvol dat die agenten rond dat lijk banjerden

04-05-2020 13:34:12 stora

@Emmo :

Agenten schijnen geen goede cowboys te zijn. QuoteAgenten schijnen geen goede cowboys te zijn.

Maar er viel ook niets te kauwen, want die beesten zaten er achteraan Maar er viel ook niets te kauwen, want die beesten zaten er achteraan

04-05-2020 22:23:13 KhunAxe

@tonktwee : Wasda nou jonguh, steuken in un goei huweluk?

04-05-2020 23:18:49 tonktwee

@KhunAxe : da's af en toe wel lollig ja

