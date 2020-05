Game of Thrones-acteur tilt 501 kilo en breekt wereldrecord deadliften

Het wereldrecord deadliften is gebroken door Game of Thrones-acteur Hafthór Björnsson. De 31-jarige IJslander hield 501 kilogram twee seconden boven de grond. Daarmee verbrak hij het vorige record van Eddie Hall, die 500 kilogram wist op te tillen.Bij een deadlift moet je een gewicht optillen in een voorovergebogen houding, waarbij ook de knieën meebuigen. Björnsson, die in de HBO-serie de rol van The Mountain vertolkte, slaagde bij de eerste poging.Het is niet de eerste titel die de IJslander op zijn buik schrijft. In 2018 werd hij uitgeroepen tot Sterkste Man van de Wereld, nadat hij onder meer een vrachtwagen vooruit had getrokken en twee stalen balken van 375 kilo per stuk wist te dragen.