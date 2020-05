Run op middeltje resveratrol dat zou helpen tegen coronaklachten

Of het echt werkt, dat is nog niet met zekerheid vastgesteld. Maar het lijkt er toch op dat mensen massaal grijpen naar resveratrol. Het middeltje is bij de drogisterij verkrijgbaar en zou volgens hoofd ic van het UMCG Peter van der Voort coronapatiƫnten mogelijk behouden van een gang naar de ic. Het is vrijwel overal uitverkocht.



Van der Voort denkt dat het middel veelbelovend is en zei daar vrijdagavond een en ander over aan tafel bij Jinek.



Op zijn uitlatingen komt ook kritiek. Verschillende deskundigen vinden dat Van der Voort te voorbarig is.



Hoe dan ook: online is het middel vrijwel nergens meer te krijgen. Overal is het uitverkocht. Het is niet duidelijk of dat alleen door de uitlatingen van de arts komt.

Reacties

03-05-2020 12:39:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.125

OTindex: 73.342

Angst regeert.



Ik hoorde gisteren dat 40% van de mensen die het virus krijgen helemaal niet ziek worden.

03-05-2020 14:01:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.200

OTindex: 24.232

@allone : Bovendien is het een voorlopige observering, nog niet eens de voorlopig onderzoek en al helemáál niet een onderzoek dat voldoende gecontroleerd is. Geeft wel te denken hoe mensen zich door een losse opmerking kunnen laten verlakken.

03-05-2020 14:09:00 Jawel

Erelid



WMRindex: 908

OTindex: 5.719

Er moet nog wat onkruid uit m'n voortuin verwijderd worden, dus even kijken of dit werkt:



Je kunt hier lezen, dat het eten van onkruid misschien wel helpt tegen coronaklachten.



Zo, nu maar afwachten hoe netjes die tuin gaat worden...

03-05-2020 14:54:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.125

OTindex: 73.342





Onze kanarie eet graag onkruid... @Jawel : adres?Onze kanarie eet graag onkruid...

03-05-2020 22:20:40 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.400

OTindex: 5

Wnplts: dorst

Quote:

Verschillende deskundigen vinden dat Van der Voort te voorbarig is.

Van der Voort was dus te Voortbarig. (ja hij is flauw ) Van der Voort was dus te Voorbarig.(ja hij is flauw

03-05-2020 23:34:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.922

OTindex: 77.202



Zou dat Reservekatrol nou echt hellepen?

04-05-2020 00:58:23 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.619

OTindex: 831





OT: En dan zijn er nog mensen die zeggen dat de uitlatingen van Trump over het injecteren van bleek niet schadelijk zijn? Hier heb je toch het bewijs? Iemand roept dit over dit medicijn bij een of andere talkshow en huppekee! Het middel is niet meer te krijgen...Niet bewezen dat het werkt, maar hee....Het was op de TV! @Mamsie : Het is nooit verkeerd om een Reservekatrol achter de hand te hebben...OT: En dan zijn er nog mensen die zeggen dat de uitlatingen van Trump over het injecteren van bleek niet schadelijk zijn? Hier heb je toch het bewijs? Iemand roept dit over dit medicijn bij een of andere talkshow en huppekee! Het middel is niet meer te krijgen...Niet bewezen dat het werkt, maar hee....Het was op de TV!

04-05-2020 08:32:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.323

OTindex: 34.325

@HoLaHu :

vrij naar een kennis van mijn moeder als er iets gebeurde waar ze nog nooit van had gehoord....

"het is op televisie geweest, dus het mag" vrij naar een kennis van mijn moeder als er iets gebeurde waar ze nog nooit van had gehoord...."het is op televisie geweest, dus het mag"

04-05-2020 08:41:09 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.886

OTindex: 556





"Het staat op internet, dus moet het wel waar zijn."



@botte bijl : Dat is een variant op een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort:

04-05-2020 08:43:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.200

OTindex: 24.232

@KhunAxe : Dat is de nieuwe variant van "liegen of het gedrukt staat".

04-05-2020 08:45:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.323

OTindex: 34.325

@KhunAxe : @Emmo :

dit zei die mevrouw dus al bijna veertig jaar geleden, toen 'bij ons in het dorp' iemand van geslacht veranderde dit zei die mevrouw dus al bijna veertig jaar geleden, toen 'bij ons in het dorp' iemand van geslacht veranderde

04-05-2020 09:05:25 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 1.886

OTindex: 556





Als ik iets 'grijs' noem en jij noemt het 'wit' dan kunnen we gegarandeerd beiden evenveel sites vinden die onze mening onderschrijft.



Ondersteunend materiaal is natuurlijk prima, maar meningen puur gebaseerd op internetinfo zijn bloedlink.. @Emmo : Daarom is discussiëren over een onderwerp met uitsluitend verwijzingen naar sites levensgevaarlijk!Als ik iets 'grijs' noem en jij noemt het 'wit' dan kunnen we gegarandeerd beiden evenveel sites vinden die onze mening onderschrijft.Ondersteunend materiaal is natuurlijk prima, maar meningen puur gebaseerd op internetinfo zijn bloedlink..

04-05-2020 09:07:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.200

OTindex: 24.232

@Mamsie :

Zou dat Reservekatrol nou echt hellepen?

QuoteZou dat Reservekatrol nou echt hellepen? Weet ik niet. Wij noemen dat een "waarloos blok".

04-05-2020 10:38:59 Minala

Senior lid

WMRindex: 98

OTindex: 63





Waarschijnlijk heb ik het opgelopen bij een verjaardag in februari, daar was iemand die het achteraf gezien hoogstwaarschijnlijk heeft gehad. Overigens is er niemand doodgegaan die op die verjaardag was. @allone : Klopt, ik had alleen een lichte keelpijn, die me normaal niet eens zou opvallen, en bultjes onder mijn tong. Mijn wederhelft daarintegen had het hele feestpakket.Waarschijnlijk heb ik het opgelopen bij een verjaardag in februari, daar was iemand die het achteraf gezien hoogstwaarschijnlijk heeft gehad. Overigens is er niemand doodgegaan die op die verjaardag was.

04-05-2020 10:46:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.125

OTindex: 73.342





Ze hebben t onderzocht in t eerste dorp in Italie waar corona opkwam!



De conclusie is dat niemand kan weten of hij het heeft gehad. @Minala : ah mooi; iedereen weer beter dusZe hebben t onderzocht in t eerste dorp in Italie waar corona opkwam!De conclusie is dat niemand kan weten of hij het heeft gehad.

04-05-2020 13:12:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 908

OTindex: 5.719

Van mijn directe contacten hebben minstens drie personen het gehad, waaronder één die besmet was door z'n huisarts, en één die vermoedelijk in het ziekenhuis besmet is (toen hij daar voor iets heel anders was). Ze hebben het alle drie overleefd.



Het enige sterfgeval is al heel wat indirecter: de buurman van een oud-collega van m'n vrouw. Dat betrof trouwens wel het eerste officiële sterfgeval in Nederland.

04-05-2020 13:29:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.200

OTindex: 24.232

@Jawel : Hoewel ik op vier kilometer van de eerste brandhaard buiten Brabant woon, stadje in dezelfde gemeente, heb ik niemand in mijn (beperkte) kring. In mijn dorp zijn wel een aantal overlijdens te betreuren, alle in het plaatselijke bejaardenhuis.

04-05-2020 15:33:13 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.431

OTindex: 1.725

Ik ken 3 gevallen goed in mijn omgeving en een, wat verder weg. Die ene kan het niet navertellen. Man van achterin de 50.

Het echtpaar van 90 en 92 is inmiddels goed herstellende. Een kennis van begin 60 is inmiddels weer hersteld na 4 weken ziekte.



Laatste edit 04-05-2020 15:34

