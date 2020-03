Agenten vielen per ongeluk Maartens huis binnen: Ik dacht dat het inbrekers waren

Fotograaf Maarten Sprangh schrok zich rot toen hij afgelopen nacht wakker werd van het gerinkel van glas in zijn huis. Zes agenten vielen zijn woning in Apeldoorn binnen. Het bleek een foutje: ze moesten eigenlijk bij de buurman zijn.



Maarten lag te slapen toen hij rond 1 uur 'ergens in de verte' een deurbel hoorde. "Ik dacht: ik ga niet midden in de nacht de deur opendoen. Dus ik heb me omgedraaid en ben weer gaan slapen", vertelt hij aan EditieNL.



Tot hij ineens gebonk hoorde, gevolgd door glasgerinkel. "Daar schrok ik van. Ik dacht dat er werd ingebroken en belde meteen 112."



Toen hij zijn adres en postcode doorgaf, kreeg hij een verrassende boodschap: het was de politie die in zijn huis stond. "Toen ik de trap af wilde lopen, kwamen zes agenten me tegemoet. 'Politie! Politie! Laat je zien', schreeuwden ze."



Ondertussen hing Maarten nog met hun collega van de meldkamer aan de telefoon. "Ik vertelde dat ik net melding aan het doen was van inbraak. Toen kwamen ze erachter dat ze naar het verkeerde huisnummer waren gegaan."



Het was zijn buurman die ze moesten hebben. Hij had harde muziek aan staan – wat volgens Maarten vaker het geval is. De overburen hadden een melding gedaan van geluidsoverlast. "Ik had het zelf niet gehoord, maar dat kwam denk ik omdat ik diep sliep", aldus Maarten.



Toen de agenten ontdekten dat ze aan het verkeerde adres waren, zijn ze snel naar de buurman gegaan. "Ze hebben hun excuses niet aangeboden. Ze zeiden alleen: alle schade wordt door de politie betaald."



Maarten hoopt dat de schadevergoeding snel gefikst wordt. "Vandaag kwam ik erachter dat het niet meevalt om te regelen. Ik kreeg steeds iemand anders aan de telefoon en moest elke keer m'n verhaal opnieuw doen. Morgen kijk ik maar weer verder."



De schade aan zijn deur is flink. "Het glas is ingeslagen en allebei de sloten zijn geforceerd. Die moeten vervangen worden."

Reacties

05-03-2020 12:30:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.947

OTindex: 5.181

Ah ja, die woont boven 't Frietje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: