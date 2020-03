Man gewond na val in schacht ondergrondse vuilcontainer Julianadorp

JULIANADORP - Een man is maandagochtend gewond geraakt toen hij bij winkelcentrum Dorperweerth in de schacht van een ondergrondse vuilcontainer viel. Dat gebeurde op het moment dat de container werd geleegd, wat de man niet heeft opgemerkt.



De man wilde iets weggooien in één van de containers, maar had niet door dat medewerkers van HVC de container omhoog hadden getakeld en liep nietsvermoedend over de metalen plaat die de schacht afdekte.



Die plaat dient als beveiliging, maar bleek niet berekend op het gewicht van de man, die daardoor in de drie meter diepe schacht viel. De brandweer heeft de man uit de schacht bevrijd, waarna ambulancepersoneel hem naar het ziekenhuis heeft gebracht.



De politie bevestigt dat de man gewond is geraakt. Volgens een woordvoerder zou hij slechts lichte verwondingen aan de val hebben overgehouden, waar hij in het ziekenhuis voor wordt behandeld.



Een woordvoerder van HVC laat weten dat de man op eigen kracht uit de schacht is geklommen. De afvalverwerker onderzoekt waarom de dekplaat het heeft begeven toen de man eroverheen liep.

05-03-2020 08:47:08 venzje

Hoe kun je niet in de gaten hebben dat die container boven je hoofd bengelt? Het is niet zo dat het legen van een ondergrondse container nou zo'n onopvallende, geruisloze operatie is.

05-03-2020 08:47:24 Hrithik_

'Die plaat dient als beveiliging, maar bleek niet berekend op het gewicht van de man.'



mysterie solved 'De afvalverwerker onderzoekt waarom de dekplaat het heeft begeven toen de man eroverheen liep.''Die plaat dient als beveiliging, maar bleek niet berekend op het gewicht van de man.'mysterie solved

05-03-2020 09:09:47 venzje

@Hrithik_ : In elk geval blijkt die plaat dus totaal ongeschikt voor zijn doel. Ik voorzie een nieuwe miljoeneninvestering...

05-03-2020 09:25:57 Mamsie

@venzje : Voor het geval dat er nog meer mensen op hun plaat gaan.....

05-03-2020 09:37:07 tonktwee

@venzje : miljoeneninvestering? Zo duur zijn een brilletje en twee gehoorapparaten toch niet?

05-03-2020 09:52:45 Emmo

@tonktwee : Wat denk je van uitgebreide testen van de plaat, certificering daarvan, het aanpassen van de kraan om die plaat neer te leggen, nieuwe certificering van die kraan, opleiding van het personeel, onderzoek naar de wenselijkheid van het plaatsen van piketpaaltjes, Afmetingen en constructie van die piketpaaltjes en de certificering daarvan, aanpassing van de voertuigen om die piketpaaltjes te transporteren, extra gecertificeerd personeel om die piketpaaltjes te plaatsen.

05-03-2020 10:00:24 tonktwee

@Emmo : Mijn oplossing is goedkoper en dat moet die mens zelf betalen en niet de gemeenschap.Hij had beter met dit ongevalletje in de VS kunnen zijn.

05-03-2020 10:02:08 Emmo

@tonktwee : Je weet hoe het gaat als ambtenaren zich er tegenin gaan bemoeien.

