Politie Amersfoort plukt dronken fietser van de snelweg

De politie Amersfoort is zondagochtend in alle vroegte met spoed uitgerukt naar knooppunt Hoevelaken. Getuigen hadden daar iemand op de snelweg A1 zien fietsen.



Het verhaal bleek te kloppen: een dronken jongeman fietste over de vluchtstrook, nog zonder verlichting ook. Hij had zo diep in het glaasje gekeken dat de agenten met veel moeite zijn verhaal eruit kregen. De jongen was in Amersfoort op stap geweest en was nu op weg naar zijn ouderlijk huis.



De politie heeft hem daar maar met de auto naartoe gebracht. Als de jongeman zijn roes heeft uitgeslapen kan hij een bekeuring aftikken voor het niet voeren van fietsverlichting, fietsen op de vluchtstrook en openbare dronkenschap.

