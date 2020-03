Politie zoekt eigenaar oogverblindende damesfiets

UTRECHT - Van wie is ie? De politie zoekt de eigenaar van deze opvallende damesfiets, die zaterdagnacht bijna in de grijpgrage handen van een fietsendief terechtkwam.De politie Utrecht Stad betrapte de dief op heterdaad, met dank aan een alerte getuige. De dief had net het slot opengebroken en wilde er vandoor gaan.De politie wil nu graag weten van wie de oogverblindende rode tweewieler is. De eigenaar mag bellen met 0900-8844 of een bericht sturen via Facebook.