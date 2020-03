Buurt richt kleinste park van Amsterdam op tegen fietsers op de stoep

De bewoners van de Laplacestraat in de Watergraafsmeer zijn de fietsers, scooters en zelfs zware motoren zat die met volle snelheid over de stoep langs hun huis rijden. Om dit probleem op te lossen toverden zij de stoep om tot het Laplacepark. Het kleinste park van Amsterdam dat uitsluitend voor voetgangers toegankelijk is.



De kinderen in de Laplacestraat rennen graag naar buiten om op de mooie brede stoep voor hun huis te spelen, maar dit is volgens hun ouders levensgevaarlijk. 'Hier vanaf de trap heb je een flinke blinde vlek om de hoek. Er komen met grote regelmaat en met hoge snelheid fietsers, scooters en zelfs zware motoren voorbij en dat is af en toe best gevaarlijk.'



Hans Heuvelmans is de initiatiefnemer van het park en hij hoopt hiermee extra duidelijk te maken dat de stoep niet bedoeld is om op te fietsen. De buurtbewoners vinden het een mooi initiatief. 'Ik vind het een leuk idee, ik weet dat de buurman ook heel erg fan is van z'n tuintje en ik vind zeker dat het het woord park mag krijgen.'



e buurt is er niet zeker van dat het bord de fietsers tegen zal houden. 'Ik denk dat het bord niet heel veel uitmaakt, maar wat we wel eens doen is de plantenpotten een beetje verschuiven, zodat het net wat moeilijker is om er langs te komen, want je hoort gewoon niet te fietsen op de stoep.'



Als het aan Hans ligt, dan is er nog wel een andere oplossing. 'Een hek neerzetten, maar dat vindt de gemeente niet goed. Dus dat zal er niet komen.'

Reacties

04-03-2020 10:17:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.325

OTindex: 75.608

Quote:

'Een hek neerzetten, maar dat vindt de gemeente niet goed. Dus dat zal er niet komen.'



In een hoop gemeentes vinden ze niks goed wat bewoners zelf bedenken.

Dus frees ik met grote frezen..... In een hoop gemeentes vinden ze niks goed wat bewoners zelf bedenken.Dus frees ik met grote frezen.....

04-03-2020 10:30:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.680

OTindex: 22.878

@Mamsie : Als je overstapt op kleine frezen kun je Papsie helpen met z'n bootjes.

04-03-2020 10:40:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.325

OTindex: 75.608

@Emmo : Ja, die heeft ze in alle soorten en maten.

04-03-2020 11:16:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.779

OTindex: 72.935

Mooie buurt, brede stoep, veel groen...

maar zolang er een kinderwagen of een schootmobiel door kan, kan er ook een fietser door..

Dus laten we hopen dat deze mensen zich gewoon beter gaan gedragen... Want het is nergens voor nodig om op de stoep te rijden.

04-03-2020 12:08:30 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 78.215

OTindex: 33.845

@allone :

leuk geprobeerd dat hopen, maar sorry meis, het blijft Amsterdam leuk geprobeerd dat hopen, maar sorry meis, het blijft Amsterdam

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: