Huis per ongeluk gesloopt door Amerikaanse firma

Een afbraakfirma kreeg de opdracht om in de Amerikaanse staat Texas een huis te slopen, maar sloopte een verkeerde woning, tot groot verdriet van de eigenaar, die de woning erfde van een 97-jarige vriendin.



“Ik kan nog altijd niet geloven dat dit waar is”, schrijft Jeremy Wenninger op Facebook. “We hebben alles gedaan om dit huis te redden. “Rust in vrede mijn goede vriendin Mary Ann.”



Wenninger woont momenteel in Los Angeles, maar bleef altijd contact houden met zijn vorige buren in Dallas. Hij erfde hun huis, en daar had de man grootse plannen mee.



Hij was van plan de woning volledig te renoveren. Dat was hij, zo vond hij zelf, verschuldigd aan zijn overleden 97-jarige vriendin.



Het bedrijf dat de pijnlijke fout maakte, heeft zich bij de nieuwe eigenaar intussen geëxcuseerd. “Ik zit nu al 35 jaar in het vak”, zegt bedrijfsleider Bobby Lindamood. “Duizenden gebouwen braken we al af. En dit is de eerste keer dat we het verkeerde pand slopen. We hebben een fout gemaakt, maar we waren ervan overtuigd de juiste woning te hebben aangepakt.”



De reden voor de pijnlijke vergissing? Het huis zou geen nummer hebben gehad en ook het adres was niet zo goed leesbaar omwille van water en puin. Lindamood voegde er nog aan toe dat de woning er verlaten uitzag.



Het afbraakbedrijf onderhandelt nu met de eigenaars om een schikking te treffen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: