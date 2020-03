Website biedt 600 euro om alle 24 Bondfilms te bekijken in 24 dagen

Een Britse website die actief is in de branche van de autowrakkenrecyclage heeft een opvallende oproep geplaatst: de site zoekt een gegadigde die alle Bondfilms, 24 in totaal, wil bekijken in 24 dagen. De uitverkorene krijgt daarvoor 586 euro in ruil.



De actie ‘License to Watch‘ van CarTakeBack UK is hoogstwaarschijnlijk een promostunt, maar de oproep is wel degelijk gemeend: de website zoekt iemand die alle Bondfilms wil bekijken in 24 dagen. De uitverkorene moet telkens zijn/haar mening over de films vertellen in een zelf opgenomen video en krijgt ook alle 24 Bondfilms cadeau.



De website meldt tevens dat de persoon in kwestie een ‘top secret opdracht’ moet vervullen. Die missie wordt pas onthuld eenmaal de kandidaat geselecteerd is.



Het inschrijvingsformulier op de website vraagt onder andere naar de favoriete Bondfilm van de sollicitant, en of de kandidaat wel of niet vindt dat de volgende James Bond gespeeld mag worden door een vrouw. Ook dé hamvraag die het internet dezer dagen in de ban houdt, ‘Wie wordt de volgende James Bond?’, wordt voorgelegd aan de sollicitant.

