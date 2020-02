Indonesische commissaris: “Vrouwen kunnen zwanger worden in zwembad”

“Vrouwen kunnen zelfs zonder penetratie zwanger worden tijdens het zwemmen”: die opmerkelijke uitspraak heeft een commissaris van de Indonesische kinderbeschermingsorganisatie gedaan.



Uiteraard is dat onzin, en ze werd dan ook het slachtoffer van pesterij op sociale media. Ze verontschuldigde zich daarna voor haar uitspraken.



Het was een bijzonder opmerkelijke passage tijdens het interview van Sitti Hikmawatty in Tribun Jakarta. De commissaris bij de Indonesische kinderbeschermingsorganisatie beweerde plots dat penetratie niet hoeft plaats te vinden om zwanger te raken.



Vrouwen zouden volgens haar zwanger kunnen raken als ze in hetzelfde zwembad hebben gezwommen waarin mannen een zaadlozing kregen.



Dit is mogelijk, omdat sommige mannen een heel goede spermakwaliteit hebben. De vrouw verontschuldigde zich later door te zeggen dat haar verklaring niet wordt ondersteund door de organisatie, maar dat ze die deed op persoonlijke titel. Echter zegt ze dat haar beweringen wel worden ondersteund door een studie.

Reacties

29-02-2020 17:12:05 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 844

OTindex: 2

Wnplts: dorst

Ik wist niet dat er BLONDE Indonesische vrouwen waren.

29-02-2020 17:16:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.579

OTindex: 22.828

Zou deze dame dat zelf overkomen zijn?

29-02-2020 17:36:24 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.723

OTindex: 2.486

@Emmo , ze vind zwemmen erg fijn alleen krijgt ze er elke keer zo'n dikke buik van.

29-02-2020 17:36:46 Minala

Actief lid

WMRindex: 82

OTindex: 63

S Dat is dan wel super sperma, als het chloorwater overleefd.

29-02-2020 18:14:31 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 844

OTindex: 2

Wnplts: dorst

@Minala : Die Indo's eten veel sambal, dat maakt het sperma tot supertjes, die léven op chloor.

29-02-2020 18:16:36 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.446

OTindex: 3.208



(nee hoor we hebben in het zelfde water gezwommen, ik heb haar niet verkracht )

Wat een achterlijke...

Nou om dan te zeggen dat je na zo een uitspraak "slachtoffer wordt van pesterij"..... Vind ik niet bepaald recht doen aan echte slachtoffers van pesterijen en verkrachtingen.(nee hoor we hebben in het zelfde water gezwommen, ik heb haar niet verkrachtWat een achterlijke...

29-02-2020 18:24:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.579

OTindex: 22.828

@stora :

, ze vind zwemmen erg fijn alleen krijgt ze er elke keer zo'n dikke buik van. Quote @Emmo , ze vind zwemmen erg fijn alleen krijgt ze er elke keer zo'n dikke buik van. Ik heb ook een dikke buik. Maar of dat is omdat ik zwanger ben? Ik betwijfel het.

29-02-2020 18:27:04 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 844

OTindex: 2

Wnplts: dorst

@Emmo : Dat is geen dikke buik maar een ballast tank.

29-02-2020 18:29:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.579

OTindex: 22.828

@tonktwee : Ik probeer het regelmatig, maar ik krijg hem niet ontballast.

29-02-2020 18:52:08 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 844

OTindex: 2

Wnplts: dorst

@Emmo : Je zult hem nodig hebben, betaald je baas daarvoor extra?

29-02-2020 19:47:23 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 6.370

OTindex: 147

T S Wat ze allemaal niet verzinnen om vrouwen en mannen niet in een zelfde zwembad te krijgen.... Maar ik vermoed dat dit geuit is vanuit een bepaalde geloofsovertuiging....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: