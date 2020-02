Amerikaan verplicht in therapie na lekprikken baby-Trump-ballon

Een 32-jarige man uit het Amerikaanse Alabama moet van de rechter verplicht op een woedebeheersingscursus. Alleen als hij die met succes afrondt, wordt hij niet verder gestraft voor het lekprikken van de bekende 'baby-trump-ballon'.Wel moet hij sowieso 3500 dollar betalen aan het bedrijf dat de ballon verhuurt.De man ging door het lint bij een football wedstrijd van de universiteit van Alabama afgelopen november, waar ook president Trump bij aanwezig was.Tegenstanders van de president wilden de ballon de lucht in laten vanaf een park naast het stadion. De man zag hen bezig en begon tegen hen te schreeuwen.Toen bedacht hij zich en kocht een shirt van de universiteit om minder op te vallen in de menigte. Hij ging onopvallend bij de ballon staan, deed net alsof hij een foto wilde maken, maar sneed ondertussen de ballon kapot.In een interview voor een lokaal radiostation een week later kwam hij er trots voor uit. Hij sprak onder meer over de strijd 'tussen goed en kwaad.'