Nieuwe dinosaurussoort vernoemd naar Game of Thrones

In Duitsland heeft een groep dinosaurussen een opmerkelijke nieuwe naam gekregen. De uitgestorven reptielen werden vernoemd naar ‘House Targaryen’ uit de serie ‘Game of Thrones’.De nieuwe naam voor de dino’s is ‘Targaryendraco wiedenrothi’. Een team wetenschappers uit Duitsland heeft de nieuwe benaming bedacht, zo meldt National Geographic. Hun onderzoek op een fossiel van de soort Cretaceous pterosaur leidde hen tot de conclusie dat de dinosaurus verkeerd geklasseerd was.De pterosaur, een vliegende dinosaurus met een lange bek, behoorde tot geen enkele bestaande groep. Dus moest er een nieuwe naam bedacht worden. Uiteindelijk viel de keuze op die van de drie draken en hun moeder Daenerys Targaryan, bekend van de serie ‘Game of Thrones’. Rodrigo Pêgas, de onderzoeksleider, is een grote fan van de serie en vertelde aan National Geographic dat de naam geïnspireerd is op de gelijkenis met de draken.De Targaryendraco wiedenrothi leefde zo’n 130 miljoen jaar geleden aan de kustregio’s van Engeland, Brazilië en Australië. De vliegende reptielen waren waarschijnlijk viseters. De exacte spanwijdte van de dieren is niet bekend maar hun directe verwanten hadden er een van drie tot vier meter. De dieren hadden lange, smalle kaken en uitgestrekte, nauwe vleugels.