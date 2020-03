Friesland pikt stukje grondgebied Schiermonnikoog van Groningen in

Het stukje Schiermonnikoog dat is opgeschoven naar het oosten en op Gronings grondgebied ligt, gaat naar Friesland.



Dat gebeurt op verzoek van de provincie Fryslân die een procedure voor een grenscorrectie wil. Daarmee komt een einde aan de af en toe oplaaiende discussie over de vraag of het ‘wandelende’ Friese eiland straks deel zou moeten uitmaken van de provincie Groningen.



Het voorstel voor de grenscorrectie ligt nog voor de zomer op de bestuurlijke tafels van de provincies Groningen, Friesland en de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland. De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper kan zich prima vinden in de aanpassing. ,,Het is een praktische oplossing.’’



Belangrijke aanleiding om door te pakken is de ramp met de MSC Zoe, waarbij januari vorig jaar 342 zeecontainers te water raakten. Het kustgebied was besmeurd met plastic afval. Gräper: ,,Bij een dergelijke ramp moet duidelijk zijn wie het bevoegd gezag is. Zonder grenscorrectie zijn dat op papier de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland. Dat moet je niet willen. De ramp was een ‘eyeopener’, namelijk dat we er vaart achter moesten zetten.’’



Om Schiermonnikoog formeel het volledige heft in handen te geven, kiezen de vier overheden voor een zo simpel en snel mogelijke procedure. ,,Het is een hele kleine herziening. Een zandplaat van nog geen kilometer.’’



Gräper legde in Provinciale Staten uit dat de situatie te wijten is aan geomorfologische dynamiek in het Waddengebied. Door afkalving en aanslibbing blijft het eiland naar het oosten schuiven.

Reacties

03-03-2020 13:11:55 Emmo

Als we nog even wachten dan ligt Schiermonnikoog in Duitsland.

03-03-2020 13:40:30 venzje

@Emmo : En nog even later is het Deens. En nog even later is het Deens.

03-03-2020 13:45:27 botte bijl

laten ze maar oppassen met die Friezen, hier beginnen ze, maar voor je het weet hebben ze alles weer terug dat in de middeleeuwen ook Fries gebied was

03-03-2020 14:25:35 MIADIA

S



ik ben voor Frisia (voor de middeleeuwen) strekte zich uit tot Belgiëik ben voor

03-03-2020 14:27:56 Mamsie

Quote:

Om Schiermonnikoog formeel het volledige heft in handen te geven, kiezen de vier overhemden voor een zo simpel en snel mogelijke procedure



Ik lees toch zo slordig!



Laatste edit 03-03-2020 14:28 Ik lees toch zo slordig!

