Rhenen laat poster van vreemdgangerswebsite uit bushokje halen

RHENEN - De normen en waarden van vreemdgangerswebsite Second Love passen niet bij de gemeente Rhenen en daarom laat die een poster van het bedrijf in de gemeente weghalen. Dat meldt burgemeester Van der Pas op twitter.



SGP-raadslid Gert Hovestad bracht het balletje aan het rollen toen hij een poster voor de website zag met de tekst 'Op weg naar een avontuurtje? Ik ook' in een bushokje op de Paardenveld. Hij meldde het voorval op twitter bij de burgemeester. Die reageerde meteen met het nieuws dat de poster wordt weggehaald.



Volgens de burgemeester vindt het college van b en w het 'belangrijk dat bedrijven zich aan bepaalde waarden en normen houden'. Dat zou hier niet het geval zijn. Daarom is contact opgenomen met de onderneming die voor de gemeente de reclame in de bushokjes regelt om de poster te laten verwijderen.



Second Love is naar eigen zeggen een website voor mensen "die willen vreemdgaan of een spannende affaire of avontuur zoeken." Een woordvoerder vindt de actie van de gemeente Rhenen maar onzinnig: "Dit is een morele kwestie. We doen niks illegaals. Eigenlijk vind ik het niet kunnen."



Maar burgemeester Van der Pas heeft niet veel op met dat argument: "Wij kunnen als gemeente een norm stellen, zoals we dat ook doen bij duurzaam inkopen. En dit is een norm die wij stellen. Wij worden geconfronteerd met de gevolgen van vechtscheidingen. Dat kost de maatschappij geld en het veroorzaakt heel veel ellende. Ik zeg niet dat het bedrijf iets strafbaars doet maar ik hoef niet met een bedrijf in zee te gaan als ik vind dat een bedrijf niet aan onze morele standaard voldoet."



Overigens blijft de woordvoerder van Second Love uiteindelijk redelijk positief onder de hele zaak: "Het levert gratis publiciteit op en dat is altijd goed. Maar het is wel een beetje kortzichtig."



Posters van de website voor mensen op zoek naar een affaire zijn vaker steen des aanstoots voor lokale politieke partijen. In februari maakte de SGP in Bunschoten nog bezwaar tegen dezelfde poster als in Rhenen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: