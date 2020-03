Gegijzeld in een huis van folie. Familie beplakt het interieur om straling en herrie van buurman buiten te houden

’s Nachts wordt Alfred Keizer van top tot teen ingestopt onder een deken van zilveren isoleerfolie. Voor diens vrouw Pauline is het niet genoeg. Ze kan het geluid niet verdringen. Gezoem en gebrom houden haar de hele nacht wakker. De bron is het aanpalende huis in Alkmaar.



De Keizers hebben een televisiekast van folie. Behang van folie. Voor het behang hangen schilderijen, de zilveren folie is een vast onderdeel van het huishouden. Het hele interieur is ingepakt.



Het moet niet alleen herrie buiten houden. Ook straling. Hoe langer in het huis, hoe zwaarder de gewrichten en ledematen worden. ,,Prikkeling, verkramping, pijn schiet door de benen, hoofdpijn’’, zegt Pauline Keizer.



,,Lariekoek’’ reageert buurman Henry Thörig . Hij wordt juist getreiterd door de foliefamilie, zegt hij. ,,Zij hebben steeds een zoemapparaat aan.’’



Het conflict speelt ruim twee jaar. ,,Ik voel me gegijzeld in mijn eigen huis’’, zegt Pauline Keizer.



De Keizers hebben aangifte van mishandeling gedaan, maar de politie Alkmaar weet ook niet wat te doen.



Wijkagent Bas Wijnen zit met de handen in het haar. Op sociale media bleek zijn wanhoop. „Hier blijf ik over piekeren. Wat kan ik doen voor deze mensen?’ schreef hij.



Verhuurder Woonwaard geeft aan alles in deze situatie gedaan te hebben dat ze kon. ,,We zijn in gesprek geweest met beide buren en helaas heeft dat niet geleid tot een oplossing. De rechter is gevraagd hier een uitspraak over te doen. Dit proces loopt op dit moment.’’ De partijen hopen op duidelijkheid in maart.



Alfred en Pauline Keizer zijn nu gevlucht. Ze kunnen voorlopig in een caravan terecht bij een boer.



Burenruzies komen steeds vaker voor. Iets meer dan de helft ervaart overlast, meestal door geluid.

Reacties

Kurkwand



Of eierdozen, simpel, niet mooi, maar geweldig effectief tegen geluidsoverlast! Maar folie? Meh..



Laatste edit 02-03-2020 22:25 Folie help niet tegen geluidsoverlast. Nee wat wél helpt is de wanden met dunne of dikkere platen kurk beplakken, dat staat erg mooi en is heel effectief tegen geluidsoverlast van buren! Ik heb het zelf gehad in vroeger jaren, niet vanwege geluidsoverlast maar omdat ik het mooi vond. Dat het eveneens geluid tegenhoudt was een bonus ..Of eierdozen, simpel, niet mooi, maar geweldig effectief tegen geluidsoverlast! Maar folie? Meh..

OT dat folie zou juist de oorzaak van hun ongemak kunnen zijn. Ze lijken zich zo erg op ellende te focusesen dat dit echt psychisch lijkt te zijn. Die lui hebben een goede arts/psych nodig. Daar kan die wijkagent helemaal niets mee. De buurman ook niet... @KhunAxe : bij mij heeft de arts softboard geadviseert. Door ASS hoor ik zoveel, soms ook de letterlijke gesprekken van de buren. Feitelijk hetzelfde idee als die jij aan draagt.OT dat folie zou juist de oorzaak van hun ongemak kunnen zijn. Ze lijken zich zo erg op ellende te focusesen dat dit echt psychisch lijkt te zijn. Die lui hebben een goede arts/psych nodig. Daar kan die wijkagent helemaal niets mee. De buurman ook niet...

P.S. Wat is ASS? Ik krijg enkel dat het een woord is dat 'kont' betekent, maar dat zal je vast niet bedoelen @merlinswit : En? Gebruik je soft-board? En zo ja, helpt het? Verdiep jezelf anders eens in kurk, is écht een fantastisch isoleermiddel! En erg decoratiefP.S. Wat is ASS? Ik krijg enkel dat het een woord is dat 'kont' betekent, maar dat zal je vast niet bedoelen

die kurkwand is in ieder geval mooier dan eierdozen of vage folie die kurkwand is in ieder geval mooier dan eierdozen of vage folie

Die lui hebben een goede arts/psych nodig. QuoteDie lui hebben een goede arts/psych nodig. Of een klap met een honkbalknuppel

