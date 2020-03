Dit mengt de dokter van Trump stiekem door zijn puree

Dat de Amerikaanse president Donald Trump niet vies is van hamburgers is al langer bekend, maar dat hij helemaal geen groenten eet nog niet. Groenten zijn echter essentieel voor een gezond dieet. Daarom prakte Trumps lijfarts stiekem fijngestampte bloemkool door zijn presidentiële aardappelpuree.



Trump zweert al zijn hele leven bij een dieet van McDonald’s-hamburgers, diet coke, frieten en aardappelen, doorbakken steaks, gefrituurde kip en als dessert vanille-ijs. Daar komt nog bij dat de president niet meer dan vier uur per nacht slaapt, wat ook niet echt bijdraagt aan een gezonde levensstijl.



Ronny Jackson, voormalig Witte Huis-arts, vertelt aan The New York Times dat hij zijn best deed om toch wat vitamines op het menu te zetten. “We zorgden ervoor dat het ijs moeilijker bereikbaar was en stopten bloemkool in zijn aardappelpuree.” Toch lukte het niet helemaal. Bij de volgende controle was Trump namelijk twee kilo aangekomen.



Afgelopen week brachten de Trumps een bezoek aan India. Omdat de president een grote vleeseter is, vroegen veel mensen zich af wat hij zou eten in een land met miljoenen vegetariërs. De speciaal door chef-kok Suresh verwesterde samosa’s – met een mengsel van broccoli en maïs, in plaats van aardappelen en erwten – werden door Melania en Donald Trump met geen vinger aangeraakt.

