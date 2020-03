Advies EU-hof: Poppers zijn geen levensmiddelen

Poppers, erectiemiddelen en andere lustopwekkende goedjes vallen niet onder het lage btw-tarief. Dat heeft het de advocaat-generaal (AG) geadviseerd aan het Europees Hof van Justitie. De producten kunnen namelijk niet als levensmiddelen worden beschouwd.



De conclusie van de AG is zwaarwegend en wordt meestal overgenomen door het hof.



De zaak kwam bij de hoogste Europese rechter terecht, nadat de Hoge Raad om advies had gevraagd in een zaak die was aangespannen tegen de Belastingdienst door een seksshop.



De Belastingdienst had namelijk zo'n 44.000 euro van de erotische winkel nagevorderd omdat de ondernemer voor een erectiemiddel, een lustopwekkend middel en poppers het lage btw-tarief in rekening had gebracht. Poppers zijn een lustopwekkend middel waarbij gebruikers doorgaans damp uit een flesje opsnuiven. Daarnaast werkt het ook spierverslappend.



De fiscus vond het lage btw-tarief onterecht. Het zou immers niet gaan om levensmiddelen waarvoor zo'n verlaagd tarief geldt. En dus had gewoon het hoge tarief in rekening gebracht moeten worden.



Maar dat zag de ondernemer heel anders. Volgens de sekswinkel gaat het hier wel degelijk om voedingsmiddelen. En die zijn uitgezonderd van het hoge btw-tarief.



In eerste instantie kreeg de winkel ongelijk van de rechter. Maar in hoger beroep kreeg hij gelijk. "Het gegeven dat de producten worden aangeprezen en ook worden gebruikt als een (lust)opwekkend middel, staat niet aan de toepassing van het verlaagde tarief in de weg", oordeelde het Hof in Den Haag in hoger beroep.



Daarop stapte de staatssecretaris van Financiƫn, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, naar de Hoge Raad. Die vroeg op zijn beurt dus raad aan het Europees Hof van Justitie.



Het feit dat de lustopwekkende producten worden geconsumeerd, betekent niet dat het hier gaat om levensmiddelen, zoals bedoeld in de Europese regelgeving, luidt de conclusie van de AG.



De adviseur van het Hof van mening dat met 'levensmiddelen' wordt bedoeld: "Producten die voedingsstoffen bevatten en in beginsel worden geconsumeerd om het organisme van de mens van deze voedingsstoffen te voorzien." Daar vallen de poppers en andere afrodisiaca dus niet onder.



Ook kunnen de lustopwekkende consumptiemiddelen niet gezien worden als een voedingssupplement, want ook daarvoor geldt dat ze voedingsstoffen moeten bevatten om de mens te voorzien van die stoffen; en ook dat is niet het geval, luidt het oordeel.

01-03-2020 22:14:39

Dus dient de beste man de navordering van €44.000,00 alsnog te voldoen.. Oeps, die zal daar geen erectie van krijgen! Tijd voor een Popper denk ik

01-03-2020 22:38:36

Helaas zijn maar weinig mensen verstandig als het om de belastingen gaat. @KhunAxe : Als 'ie verstandig is geweest dan heeft hij dat bedrag al gereserveerd.Helaas zijn maar weinig mensen verstandig als het om de belastingen gaat.

01-03-2020 23:44:01

Ik denk dat je hier meer spreekt over genotsmiddelen, zoals tabak, alcohol e.d. Het lijkt me toch vrij logisch dat het hier niet om levensmiddelen gaat. Dat je iets in je mond stopt wil niet zeggen dat het een levensmiddel is...Ik denk dat je hier meer spreekt over genotsmiddelen, zoals tabak, alcohol e.d.

02-03-2020 00:20:01

Dus de belastingdienst heeft hem uiteindelijk omhoog gekregen.....

