Vlaamse (41) sterft aan dodelijke dosis drugs in rode wijn uit Nederland

Een 41-jarige Belgische vrouw is vorig jaar overleden nadat ze een slok uit een fles rode wijn had genomen. De Antwerpse politie denkt dat er drugs aan de wijn zijn toegevoegd en waarschuwt andere kopers."Volgens een getuige goot de vrouw de fles RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016 van het Nederlandse bedrijf Black & Bianco leeg na het drinken van die slok, omdat de wijn slecht smaakte", schrijft het parket - het openbaar ministerie - van Antwerpen. "Kort daarna werd de vrouw onwel en verloor ze haar bewustzijn." Ze overleed op 17 december nadat ze vijf dagen in het ziekenhuis had gelegen.Het slachtoffer bleek een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA in haar bloed te hebben, maar ze kon in het onderzoek niet gelinkt worden aan het gebruik van harddrugs.Het parket vraagt mensen te letten op een beige kurk bij de 'RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016'.Black & Bianco reageert op zijn website op de dood van de Vlaamse. "Wij zijn enorm geschrokken en zeer ontdaan door dit bericht, onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden vrouw."Het Belgische parket gaat ervan uit dat de fles gemanipuleerd is en dat de drugs aan de wijn zijn toegevoegd. "De fles had een andere kurk dan de originele fles."De originele fles heeft een zwarte kurk met het logo van Black & Bianco, deze fles had een beige kurk. "De herkomst van de fles is op dit moment onduidelijk."Het parket geeft aan dat het tot nu toe de enige fles is waarin drugs zijn aangetroffen. Maar het wil wel andere kopers waarschuwen en vraagt hun om, als de kurk gemanipuleerd lijkt te zijn, de politie in te lichten en de fles niet te openen.