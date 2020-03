Pakistan zet leger Chinese eenden in tegen sprinkhanenplaag

Het oosten van Afrika en delen van Aziƫ worden zwaar getroffen door een sprinkhanenplaag. Pakistan heeft daar nu iets op gevonden: het land gaat zo'n 100.000 Chinese eenden inzetten om de overlast te bestrijden.



"Een eend kan meer dan 200 sprinkhanen per dag eten", zegt onderzoeker Lu Lizhi die al tests met de eenden heeft uitgevoerd. "De eenden zijn biologische wapens die effectiever zijn dan bestrijdingsmiddelen."



China gooide 20 jaar geleden al een 'leger' eenden in de strijd om een sprinkhanenplaag in eigen land onder controle te krijgen, meldt de Washington Post. Toen bleek ook al dat de inzet van eenden effectiever is dan het gebruik van kippen. Die kunnen slechts 70 sprinkhanen per dag op.



Zwermen sprinkhanen eten de gewassen van boeren in Kenia op. En er dreigt een groter probleem: doordat de sprinkhanen aan het paren zijn geslagen, zijn het er in de zomer misschien wel vijfhonderd keer zoveel.



De omstandigheden in de getroffen regio's zijn bij uitstek geschikt voor sprinkhanen, doordat het warm is en het er veel geregend heeft. De Pakistaanse overheid riep eerder deze maand de noodtoestand uit vanwege de sprinkhanenplaag en heeft de inwoners opgeroepen om die ook te bestrijden door de sprinkhanen op te eten. "Barbecue ze of maak er een curry van."



China helpt Pakistan deels uit eigen belang, omdat het land de sprinkhanen graag buiten de grenzen wil houden.

Pekingeend.... wie eet nu wie?

