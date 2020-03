SGP ziet kans om van godslasterlijk kunstwerk in Flevoland af te komen

De SGP in Flevoland vindt dat het zwaar beschadigde kunstwerk Tong van Lucifer zo snel mogelijk in een museum moet worden geplaatst. Het ovale beeld midden in de Flevopolder moet worden gerestaureerd na de harde wind van de afgelopen weken. Dat gaat veel geld kosten.De dure restauratie van het kunstwerk is niet de enige reden dat de SGP vindt dat het naar binnen moet. De partij noemt het beeld godslasterlijk omdat het de duivel zou uitbeelden die zijn tong uitsteekt naar God. "Iedere keer als ik er langs rij doet me dat pijn", zegt fractievoorzitter Sjaak Simonse bij Omroep Flevoland.Het is waarschijnlijk het bekendste kunstwerk van de Flevopolder, Tong van Lucifer van Ruud van de Wint. De Nederlandse steenhouwer voltooide het werk in 1993. Sinds die tijd staat het aan de Knardijk tussen Lelystad en Almere, goed zichtbaar vanaf de snelweg A6.Het kunstwerk is een hoofdpijndossier voor de provincie. In 2006 werd het voor een groot deel vernield door koperdieven. Er volgde een eerste, kostbare restauratie die uiteindelijk vier jaar zou duren.In 2012 ging het opnieuw mis en werden zowel de elektriciteitskast als de verlichting bij het beeld vernield.Nu hangt het beeld scheef omdat het omhulsel van de dragende constructie is losgeraakt. Volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman is er geen gevaar dat het kunstwerk valt, maar moet het wel worden gerestaureerd.Het is nog onduidelijk hoeveel de nieuwe restauratie gaat kosten en hoelang die gaat duren Maar de SGP wijst erop dat eerdere restauraties al meer dan twee ton kostten en grijpt de nieuwe kostenpost aan om de plaats van het beeld ter discussie te stellen. Fractievoorzitter Simonse zegt dat de Tong beter in een museum staan, waar het geen schade oploopt door weer, wind, diefstal of vandalisme.Maar Simonse geeft toe dat geld niet de ware reden is om met dit voorstel te komen. De SGP heeft altijd al moeite met het kunstwerk gehad.Binnenkort nemen Provinciale Staten een besluit over de restauratie en de plek waar het beeld komt te staan. Wat gedeputeerde Rijsberman betreft is dat gewoon weer buiten, aan de Knardijk.