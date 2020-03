Bijna 8.000 mensen staan op wachtlijst van Virgin Galactic om naar ruimte te reizen

Een reisje naar de ruimte is blijkbaar heel erg gegeerd. Er staan namelijk al 7.957 mensen op de wachtlijst van het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic om als toerist naar de ruimte te gaan. Het bedrijf van miljardair Richard Branson wil tegen de zomer van 2020 de eerste mensen de ruimte in sturen.



Na een eerste test in december 2018 was het bedrijf gestopt met het verkopen van tickets. Er waren toen al 603 reservaties uit 60 landen. Ondanks dat de ticketprijzen oplopen tot 250.000 dollar, blijft Virgin Galactic aanvragen krijgen. Het bedrijf biedt sinds vandaag opnieuw een reeks plaatsen aan. Kandidaten moeten een voorschot betalen van 1.000 dollar.





De groep maakte dinsdag bekend dat het in het vierde kwartaal van 2019 een omzet van 529.000 dollar had gedraaid, tegenover een verlies van 72,7 miljoen. Op een jaar tijd verloor de groep in totaal 211 miljoen dollar.



Het bedrijf heeft in het ruimtetoerisme rechtstreeks concurrentie van Blue Origin, het bedrijf dat is opgericht Jeff Bezos, de topman van Amazon.

Reacties

01-03-2020 08:27:56 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 435

OTindex: 112

Zou ik het mezelf kunnen veroorloven dan zou ik het zeker overwegen! Lijkt me dé belevenis van je leven!

01-03-2020 09:56:29 Zeeuw

Junior lid

WMRindex: 18

OTindex: 0

@KhunAxe ja heb meen ik wel eens gelezen dat er een aantal atheistische astronouten na hun 1e vlucht gelovig zijn geworden.. denk dat dit inderdaad een ongeloofelijk beeld moet zijn

01-03-2020 10:00:05 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 435

OTindex: 112

Ik heb ooit de Aurora Borealis gezien toen ik in Groenland was. Ik zweer het, mijn bek viel open, daar kan geen tv tegenop.



Ik vond het zo ongeveer het mooiste wat ik in de afgelopen 62 jaar van mijn leven gezien heb, maar ik werd er niet gelovig om Daar ben ik dan net weer te nuchter voor.. Maar mooi is het wel!! @Zeeuw : Ik zou waarschijnlijk als een idioot zitten te grijnzen, maar gelovig zou ik er niet van wordenIk heb ooit de Aurora Borealis gezien toen ik in Groenland was. Ik zweer het, mijn bek viel open, daar kan geen tv tegenop.Ik vond het zo ongeveer het mooiste wat ik in de afgelopen 62 jaar van mijn leven gezien heb, maar ik werd er niet gelovig omDaar ben ik dan net weer te nuchter voor.. Maar mooi is het wel!!

