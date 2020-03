Vrouw straft overspelige vriend op gruwelijke wijze

Een Amerikaanse vrouw heeft haar vriend urenlang laten stikken in een reiskoffer. Hij overleefde het incident niet. De vrouw wilde hem straffen omdat hij haar bedrogen had.



Sarah Boone vertelde de politie aanvankelijk dat ze verstoppertje speelde met haar vriend Jorge Torres tijdens een dronken avondje met hem. De 42-jarige vrouw uit Orlando (Florida) duwde hem in een reiskoffer en ritste die dicht. Vervolgens zou ze naar eigen zeggen in slaap gevallen zijn en uren later pas beseft hebben dat haar vriend nog in de koffer zat. Daarop belde ze de hulpdiensten, maar hulp kon niet meer baten.



De overleden man had een kleine snee aan de lip en enkele kneuzingen rond het oog. De politie doorzocht de telefoon van Boone en trof daarin twee video’s aan die een andere versie van de feiten weergaven. Zo was er in een video te horen hoe Torres vanuit de valies naar Boone roept dat hij niet meer kan ademen en wanhopig de valies probeert open te duwen. “Dit is je verdiende loon. Zo voelde ik me toen je me bedroog”, reageerde Boone daarop.



Boone wordt beschuldigd van doodslag en zit momenteel in de gevangenis van Orange County.

Maar als een vrouw mij in een valies kan stoppen dan zou ik doodsbang zijn, veel te bang om haar te bedriegen



Hoe heeft ze hem daarin gekregen? Eerst k.o. geslagen met een deegroller? Hmmm.. Is wel een zeer originele manier om iemand 'te straffen'.. Normale mensen beëindigen de relatie and be done with it.Maar als een vrouw mij in een valies kan stoppen dan zou ik doodsbang zijn, veel te bang om haar te bedriegenHoe heeft ze hem daarin gekregen? Eerst k.o. geslagen met een deegroller?

En tja, hij had natuurlijk niet met een andere vrouw "in de koffer"moeten duiken Boone(tje) komt om haar loontje in dit gevalEn tja, hij had natuurlijk niet met een andere vrouw "in de koffer"moeten duiken

