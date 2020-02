Amsterdamse patatzaak in Shanghai sluit na twee dagen noodgedwongen de deuren door virus

SHANGHAI - De patatzaak van Amsterdammer Edwin den Hartog in Shanghai moet na twee dagen open te zijn geweest, de deuren sluiten. Den Hartog opende twee jaar geleden zijn eerste vestiging in Shanghai. Een maand geleden werd de tweede vestiging geopend. Alles liep op rolletjes, tot het coronavirus uitbrak en hij de deuren van beide vestigingen moest sluiten.



"In verband met het Chinees Nieuwjaar twijfelden we al om dicht te gaan, maar met het uitbreken van het coronavirus hebben we de knoop doorgehakt", vertelt de Amsterdamse ondernemer aan NH Nieuws. Toen wij het besluit hebben genomen om dicht te gaan, werd iedereen verplicht om dicht te gaan.



De stad Shanghai is volgens Den Hartog uitgestorven: "Wij zitten in een van de drukste winkelstraten van de stad, normaal gesproken lopen hier honderdduizenden mensen, maar sinds de uitbraak van het virus is het veel als er 150 mensen over straat lopen."



Eén van de vestigingen mag ondertussen weer open, maar Den Hartog geeft aan niet te beschikken over personeel. Een van de medewerkers is de Nederlandse Ruben. Hij woont in Shanghai en kreeg onlangs een brief van de Chinese overheid waarop stond: "Je zit nu in quarantaine. Je mag het gebouw verlaten, maar je komt er niet meer in."

En trouwens, het heet een friettent!



Ach jee, geen Zhà shǔ tiáo zhànzhēng meer voor die gasten, sneu.En trouwens, het heet een friettent!

