Man krijgt bak met Chinees eten door voorruit op de N327

Geldermalsen – Dinsdagavond kreeg een bestuurder van een auto de schrik van zijn leven. Uit het niets kwam er een bak met Chinees eten door zijn voorruit.Het ongeval gebeurde op de N327. Tot op heden is het nog niet bekend waar de bak met eten vandaan kwam. De hele auto lag onder het Chinees eten.Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.