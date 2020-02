Eerste klasse verdwijnt uit treinen in Groningen en Friesland

In de nieuwe treinen waarmee Arriva vanaf 13 december gaat rijden in Groningen en Friesland zit geen eerste klasse meer. In plaats daarvan wordt de tweede klasse iets comfortabeler.



De provincies Groningen en Friesland, opdrachtgevers van Arriva, vinden de aanwezigheid van luxe eersteklasstoelen niet meer nodig, meldt RTV Noord.



De provincies hebben bij Arriva wel bedongen dat de kwaliteit voor de reiziger in de hele trein toeneemt. "Zo komen er usb-poorten bij de stoelen om je telefoon op te laden", aldus een woordvoerder van de provincie Groningen. "Er komen ook klaptafels in de treinen. Dat moet het makkelijker maken om tijdens je treinreis op een laptop te werken." Verder krijgen de achttien nieuwe treinen een stiltecoupé.



"Al met al zijn er straks meer faciliteiten in de tweede klasse dan nu. Daarom laten we de eerste klasse vervallen", zegt de woordvoerder. Dat is vanaf 13 december meteen te merken in de achttien nieuwe treinen. In de periode daarna worden ook de huidige treinen omgebouwd, waarbij de eersteklas stoelen verdwijnen.



Het ontbreken van de eerste klasse is zeldzaam in Nederland. In alle NS-treinen is reizen in zowel de eerste als tweede klasse mogelijk, hoewel het aantal eersteklas stoelen de laatste jaren wel is teruggebracht.



Op bijna alle andere trajecten van Arriva in Nederland kun je wel blijven kiezen voor eerste of tweede klasse. De treinen van Qbuzz tussen Dordrecht en Geldermalsen zijn een uitzondering: ook daar is alleen de tweede klasse aanwezig. In de Arriva-treinen in Friesland zitten nog wel eersteklascoupés, maar daar mag je met een vervoersbewijs voor de tweede klasse gaan zitten.



Er zijn meer wijzigingen vanaf 13 december. De automatische omroepstem gaat ook meer informatie geven over aansluitingen op ander vervoer. Voor visueel beperkte reizigers wordt omgeroepen aan welke kant van de trein je uit moet stappen. Ook vertragingen worden door de automatische stem bekendgemaakt, evenals de oorzaak en de verwachte eindtijd.

