Tilburg is anderhalve ton kwijt aan kappen stinkende notenbomen

Tilburg is 150.000 euro kwijt aan het rooien en vervangen van tientallen Japanse notenbomen, zogenoemde Gingko Biloba's. De gemeente ziet geen andere oplossing voor de overlast die de bomen veroorzaken.



"Inwoners ervaren veel overlast door de stank en de vruchten die op de grond vallen", zegt woordvoerder Tom Daelman van de gemeente Tilburg bij Omroep Brabant. "De vruchten zijn groot en plakkerig, waardoor ze onder schoenen blijven pakken."



Gingko Biloba's zijn bekend vanwege hun omvang, bladeren én vruchten. In China en Japan worden die vruchten beschouwd als delicatesse. Ook zouden ze een heilzame werking hebben.



Probleem is dat de vruchten, die zich vormen bij de vrouwelijke boom, op den duur een onaangename poepgeur verspreiden. Woordvoerder Daelman zegt dat Tilburg 25 jaar geleden bij de aanplant niet wist of het om vrouwelijke of mannelijke bomen ging. "Meestal wordt pas na twintig jaar duidelijk of het een mannelijk of vrouwelijk exemplaar is. Dan begint de overlast ook vaak", zegt hij.



Twee boomexperts betwisten dat. Kennis over het geslacht van bomen is altijd paraat bij leveranciers, zegt Jan van Kempen van boomkwekerij Van den Berk: "Tot 25 jaar geleden kweekten we alleen maar zaailingen, waarvan ongeveer 90 procent vrouwelijk was. Dat wist iedereen. Gemeenten kochten die toen gewoon. Destijds was stank echter nog niet zo'n gespreksonderwerp."



"Boomkwekers moeten natuurlijk wel melden welke bomen vruchten krijgen die gaan stinken", zegt onafhankelijk boomadviseur Jan Mauritz. "Daarnaast is het zo dat een gemeente ook zélf kennis en kunde in huis moet hebben. Het is aannemelijk dat die er niet waren of dat er gewoon niet naar gevraagd is."



Mauritz vindt dat er geen sprake is van verkwisting van gemeenschapsgeld, ook al is Tilburg nu 150.000 euro kwijt. "De bomen staan er al 25 jaar of langer. Dus ze hebben al een groot deel van hun stedelijke leven voldaan en hun functie vervuld."



Ruim 40 kilometer verderop, in Valkenswaard, speelde vorig jaar november hetzelfde probleem. Ook daar zorgde de 'stinkboom' voor overlast. Bewoners klaagden en wilden dat de ruim 300 Gingklo Biloba's werden gekapt. In tegenstelling tot Tilburg, weigerde Valkenswaard. "Het is niet mogelijk om bij klachten direct bepaalde bomen te kappen en te vervangen door andere", zegt de gemeente. "Na de overlast van de eikenprocessierupsen zou je dan alle eikenbomen moeten kappen. Dat gaan we niet doen."

Reacties

29-02-2020 08:30:56 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 385

OTindex: 100

De doerian wordt ook wel ' De bewoners moeten niet zo zeuren! Plant maar eens een paar Doerian bomen, dan piepen ze wel anders! Die vruchten stinken pas écht!De doerian wordt ook wel ' 'stinkvrucht' genoemd en dat is niet per ongeluk gedaan

29-02-2020 08:35:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.564

OTindex: 22.820

En waarom moesten die exotische gingko's aangeplant worden? konden dat geen eiken, beuken of meidoorns worden?

