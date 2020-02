Warmtepomp faalt: energieverbruik 12 keer zo hoog

Een kantoorgebouw in Harderwijk werd omgebouwd tot een wooncomplex. Het aangebrachte warmtepompsysteem levert bewoners vooral kopzorgen op en televisieprogramma Radar bericht daar vanavond (dat was dus 24 februari jl) over.



Bewoners van een appartementencomplex aan de Touwbaan in Harderwijk, eigendom van een lokale vastgoedontwikkelaar, kampen met extreem hoge energierekeningen. Het gaat om voormalige kantoorruimte op de begane grond van het pand (bouwjaar 1985), die één jaar geleden is omgebouwd tot 22 fraaie starterswoningen. Op de verdiepingen bevinden zich bestaande woningen.



Sommige bewoners hebben een elektriciteitsverbruik dat gelijk staat aan een 12-persoonshuishouden, terwijl ze er in hun eentje wonen. De woningen hebben geen gasaansluiting, maar zijn uitgerust met een warmtepompboiler, die voor warm water moet zorgen en de vloerverwarming regelt. Iedereen heeft een eigen pomp, die in de berging staat.



Radar liet ISSO, het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek, een inspectie uitvoeren naar het warmtepompsysteem.

Reacties

En daar ga je dan met je energiebesparende, milieuvriendelijke dure systeempjes.

Ik wacht wel af...

