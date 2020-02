Bevruchte supermarkteieren komen uit: Hans heeft straks ruim vijftig kuikens

Zijn de kwarteleieren in de schappen van Jumbo bevrucht? Dat vroeg Hans zich af. Als test legde hij 160 stuks onder de broedmachine. En jawel, zijn vermoedens bleken te kloppen: er zijn al negen eieren uitgekomen.



Hans kwam op het idee toen hij de afgelopen maanden merkte dat de kwarteleieren een andere smaak hadden. Ook zag hij er vaak rode puntjes in zitten. Hij vermoedde dat de eitjes bevrucht waren, al had hij gelezen dat dat bijna nooit voorkomt.



De man uit het Brabantse Oirschot besloot de proef op de som te nemen en schafte een ouderwetse broedmachine aan. Daar legde hij 160 kwarteleitjes in. Die werpen nu hun vruchten af: inmiddels zijn er negen eitjes uitgekomen.



Vier kuikens zijn doodgegaan, de andere vijf zijn springlevend. "Ze zijn kerngezond. Ik heb eerder kwartels gehad, maar deze zijn een stuk levendiger", vertelt Hans aan EditieNL. Zijn kuikens krijgen ook namen. "Ik vernoem ze naar de 'chicks' bij Jumbo. Ik heb bijvoorbeeld een Sylvie en een Puck."



De meeste kuikens zitten nog in hun ei. "Er zijn er nog vijftig die uit kunnen komen. Morgen verwacht ik een babyboom", lacht hij.



Wat Hans straks met ruim vijftig kwartels gaat doen? "Ik ben van plan er een stuk of zes te houden. Voor de rest ga ik een nieuw onderkomen zoeken. Ik zorg dat ze allemaal een fijn plekje krijgen."



De eieren komen niet uit Nederland, want kwartelboerderijen zijn hier verboden. De meeste kwarteleieren die hier verkocht worden komen uit Spanje of Frankrijk, waar legbatterijen nog toegestaan zijn. "Door die eieren hier weer in de supermarkt te leggen verleg je eigenlijk het probleem", zegt Hans gefrustreerd.



Wel vindt hij het positief dat de eieren bevrucht zijn. "Normaal worden de mannetjes van de vrouwtjes gescheiden, en vervolgens afgemaakt. Maar dit betekent dat dat niet is gebeurd. Al beweert de boer nog steeds dat dat niet het geval is."

28-02-2020 21:09:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.554

OTindex: 22.808

Gelukkig liggen mijn (kippen)eier in de koelkast. Niet in een broedstoof. Ik heb geen behoefte aan twintig kuikens

28-02-2020 22:17:58 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.206

OTindex: 641

@Emmo : Een maand of 3,4 mesten, slachten en de vriezer vullen...

28-02-2020 22:23:04 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 369

OTindex: 96

@HoLaHu : Drie vier maanden? Dat is toch veel te lang? Ik meen dat wij haantjes met ongeveer 8 weken slachtten..

28-02-2020 22:29:26 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.206

OTindex: 641

@KhunAxe : De kuikenbouten in de winkel komen van slachtkuikens van een week of zes. Mijn vader mestte ze meestal wat langer, een maand of 3. Soms 4, het lag een beetje aan het ras. Dan had je nog steeds heel mals vlees, maar de bouten waren beduidend groter, het vlees steviger. Hier in het dorp zit een kippenboer, die eieren verkoopt, maar ook kippenbouten van de geslachte haantjes uit zijn bedrijf. Die worden ook 3 maanden gemest. Dan heb je aan 2 bouten genoeg voor een hele grote pan kippensoep!

28-02-2020 22:33:33 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 369

OTindex: 96

@HoLaHu : Dus wij zaten er met een week of 8 zo'n beetje tussenin..

