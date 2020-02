Meisje van zes gearresteerd op school

Een zes-jarig meisje is gearresteerd op een Amerikaanse school voor het slaan van drie werknemers. Twee agenten namen het meisje mee naar buiten waarna ze haar naar een jeugdinstelling brachten voor haar arrestatieprocedure.



Vorige maandag hebben twee agenten een meisje van zes gearresteerd in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. Het meisje zou drie werknemers op haar school hebben geslagen. In het filmpje is te zien hoe de zes-jarige Kaia handboeien om krijgt en agenten haar naar hun auto brengen.



Het meisje werd naar een jeugdinstelling gebracht om haar arrestatieprocedure af te ronden. Daar namen ze haar vingerafdrukken en foto. Volgens haar grootmoeder moest ze zelfs op een stoeltje gaan staan zodat de agenten haar konden fotograferen. De aanklacht tegen Kaia werd ingetrokken en de agent in kwestie is ontslagen. In Orlando is het verboden om kinderen onder de twaalf jaar te arresteren zonder toestemming van een leidinggevende.



Commissaris Rolon van Orlando zei tegen verslaggevers dat hij de acties van de agenten in kwestie “verafschuwt”. “Als een grootvader van drie kinderen die allemaal jonger zijn dan elf, kan ik mij alleen maar inbeelden hoe traumatiserend dit moet zijn voor Kaia. We moeten uitzoeken hoe het kan dat een meisje van zes meegepakt wordt door de politie”, vertelt Rolon aan WESH.

Reacties

28-02-2020 19:33:55 Mamsie

Nog even en ongeboren baby's worden ook gearresteerd wegens geweldpleging.

Omdat ze hun moeder in haar buik geschopt hebben....

28-02-2020 19:34:02 KhunAxe

Ondanks dat ik het ontslag terecht vind hoop ik wel dat het kind in ieder geval een flink pak op haar billen heeft gehad! Natuurlijk slaat een kind van 6 je niet ongelukkig, maar ze dient wél te leren dat je ook als kind niet zomaar ongestraft andere mensen kunt slaan



Overigens schijnt het e.e.a. door twee agenten gedaan te zijn, toch lees ik over slechts één ontslag?



Oh, ik dacht heel even dat het misschien een actie was om "the fear of god' in een recalcitrant kind te jagen, maar het ging om een overijverige diender.. Wat bezielt zo'n vent, denk je dan?

Ondanks dat ik het ontslag terecht vind hoop ik wel dat het kind in ieder geval een flink pak op haar billen heeft gehad! Natuurlijk slaat een kind van 6 je niet ongelukkig, maar ze dient wél te leren dat je ook als kind niet zomaar ongestraft andere mensen kunt slaan

Overigens schijnt het e.e.a. door twee agenten gedaan te zijn, toch lees ik over slechts één ontslag?

28-02-2020 19:35:31 Ronnymij

Gelukkig zijn er ook nog mensen die er de waanzin van inzien.

Dit soort paranoide gedrag van politie-agenten komt volgens mij alleen maar voor in de VS.

Gelukkig zijn er ook nog mensen die er de waanzin van inzien.

Voor het meisje is het minstens traumatisch natuurlijk, en ik denk ook niet dat ze er van heeft geleerd om niet meer te slaan. Daar zijn weer andere instanties voor. Zelfs in de VS

