Meisje (7) overlijdt in VS tijdens operatie aan de keelamandelen

Het 7-jarige Amerikaanse meisje Paisley is overleden tijdens een routine-operatie aan de keelamandelen. Dat hebben haar ouders tegenover CNN gezegd. "Voordat ze de operatie inging, was er niets aan de hand", zegt de oma van het meisje.Tijdens de operatie stopte het hart van het meisje er plotseling mee, vertelt de oma van de 7-jarige Paisley Cogsdill tegen Amerikaanse media. Het meisje werd niet meer wakker en overleed in het ziekenhuis."Voordat ze de operatie in ging had ze geen enkele angst", vervolgt oma Mary Beth Truelock. "Ze was aan het lachen en gelukkig. Er was ook niets mis met haar." Wel snurkte Paisley al een tijdje tijdens het slapen. Daarom werd besloten om haar keelamandelen operatief te laten verwijderen.Paisley was volgens de overlijdensadvertentie een actief meisje dat dol was op softbal en dansen op hiphop. Voor haar begrafenis is een inzamelingsactie gehouden. In een paar dagen tijd is al 30.000 euro opgehaald."Je snapt niet waarom dit soort dingen gebeuren", zegt de oma tegen Amerikaanse media. De familie is verslagen door verdriet. "Maar we weten dat het Gods plan is. Dat is het enige dat ons kan helpen."De ouders laten verder weten dat ze hopen dat autopsie op het lichaam van Paisley meer inzicht zal bieden in de oorzaak van het overlijden van hun dochter.Volgens KNO-arts Jan van der Borden worden er heel veel operaties uitgevoerd, maar vallen er wereldwijd jaarlijkse 'enkele doden'. "Het is misschien een routineoperatie, maar wel in een ingewikkeld gebied. Jaarlijkse sterven dan ook wereldwijd een paar mensen door deze ingreep. Vaak vanwege een nabloeding."