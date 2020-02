Leerlingen staken wanneer leerkrachten moeten vertrekken om DEZE absurde reden

“De waarheid komt uit een kindermond”, wordt vaak gezegd. Deze uitspraak blijkt een grond van waarheid te bezitten, als we kijken naar de middelbare school Kennedy Catholic High in Burien, Seattle. Twee leerkrachten werden er gedwongen om ontslag te nemen, nadat ze zich beiden verloofd hadden met hun partner van hetzelfde geslacht. Daarop organiseerden de leerlingen meteen een protest.Het lijkt misschien toevallig dat de leerkracht Engels Paul Danforth en voetbalcoach Michelle Beattie op hetzelfde moment ontslag genomen, nét nadat ze hun verloving met hun partner van hetzelfde geslacht hadden bekendgemaakt. Toeval bestaat echter niet. Danforths verloofde beweert dat zijn partner gedwongen werd om zijn job op te geven.Toen de leerlingen van dit schandaal op de hoogte werden gebracht, legden ze prompt de boeken neer. Ze betoogden in de gangen van de school en voor het gebouw. Het duurde niet lang vooraleer ook hun ouders zich bij de betoging voegden.Elke leerkracht die lesgeeft op Kennedy Catholic High moet een verklaring tekenen waarin staat dat ze de “Katholieke waarden” naleven. De ouders zijn op de hoogte van dit verouderde contract, maar ze hadden nooit gedacht dat de school er ook effectief mee rekening zou houden. “Moeten die ouderwetse regels dan ook worden toegepast als een gescheiden leerkracht opnieuw trouwt? Of buitenechtelijke kinderen heeft?”, vraagt Erika Dubois, één van de ouders, zich af. “Wat voor een boodschap zendt de school nu ook naar LGBTQIA+-leerlingen? ‘We accepteren je, maar je kan niet bij ons werken’”, besluit Dubois.