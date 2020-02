Dashcam filmt moment dat boom valt voor ingang Amsterdamse drogist

AMSTERDAM - Klanten en medewerkers van de Kruidvat aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam zaten maandag een uur lang 'gevangen'. Dat kwam door een omgevallen boom die de ingang volledig blokkeerde. Een taxichauffeur filmde de gebeurtenis met zijn dashcam.Op de beelden zijn onder meer vonken te zien. Dat komt waarschijnlijk doordat de boom een bovenleiding van de tram meenam in de val."Ik vind dit echt wel heftig", vertelde een medewerker gisteren aan AT5. "Er zal maar net iemand onder hebben gelopen."Ook een bewoner ondervond hinder van de omgevallen boom. De man moest op straat wachten tot hij weer naar huis kon. "Dit is wel een schok. Heb ik nooit eerder meegemaakt."